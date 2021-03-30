Думали, что супермен, а оказался блогер: самарец, прокативший друга на капоте, получил несколько штрафов

Снимок оказался постановочным. Фото - соцсети

В Самаре оштрафовали водителя, который прокатил друга на капоте автомобиля. Скандальное фото этой забавы появилось в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение пользователей. Они сравнивали героя снимка с суперменом.

Дополнительный резонанс ситуации придавало то, что фотография появилось на фоне крупной аварии на Фрунзенском мосту с участием каршерингового автомобиля и скорой помощи, в которой погибли трое молодых людей.

В целом в регионе с начала года произошло несколько крупных ДТП с большим количеством жертв.

История с фотографией получила продолжение, когда парень, который ехал на капоте, Альберт Улитин, рассказал, что это была постановка. Он рассказал, что фото было сделано, когда машина ехала со скоростью 15 км/ч, в дальнейшем кадр был отретуширован, добавлена информация о штрафе, где содержались данные о скорости - 96 км/ч.

В завершении молодой человек добавил, что не нужно нарушать правила дорожного движения.

В дальнейшем был оштрафован водитель Роман, который управлял автомобилем БМВ. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, во время мониторинга в Интернете полицейские нашли снимок, на котором мужчина передвигался, стоя на капоте автомобиля. Было установлено, что нарушение совершено 24 марта в 22:45 около дома №12 на улице Ново-Садовой. "Житель Самары 1994 года рождения грубо нарушил ПДД и подверг опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения", - говорится в сообщении полиции.

Была установлена личность водителя автомобиля. Владельцу выписали несколько штрафов, среди них перевозка людей вне кабины, отсутствие полиса ОСАГО, а также несвоевременная постановка автомобиля на учет. Всего - 2 300 рублей. Половину денег для уплаты штрафа Роман намерен взять с Альберта. "Думаю, 50% взять с Альберта, а то человек хайпит, его имя во всех новостных лентах, а я только штрафы плачу, отдуваюсь за двоих", - сказал Роман.