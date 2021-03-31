ОТКРОЙСЯ: транспортировщики нефти приняли участие в акции «Час Земли»

На современных очистных сооружениях используется мембранный биореактор. Фото АО «Транснефть — Приволга».

Вечером 27 марта все офисы АО «Транснефть - Приволга» в Самаре, Саратове, Волгограде и Бугуруслане выключили внешнюю подсветку. Нет, производственный процесс не прекращался ни на минуту, просто на некоторое время здания перестали привычно сиять огнями в знак солидарного решения коллектива нефтетранспортной компании таким образом поддержать природу.

Акция «Час Земли» проходит на предприятии ежегодно в течение многих лет. Одновременно со всем экологически ответственным мировым сообществом в последнюю субботу марта здесь на 60 минут выключают свет. В этом году «Час Земли» проводится с хештегом #ОТКРОЙСЯ, или под лозунгом доступности экологической информации. АО «Транснефть - Приволга» охотно делится своим опытом в области охраны окружающей среды.

ВОДОЕМАМ - ЖИВУЮ ВОДУ

Работа ведется комплексная - от реализации крупных природоохранных проектов до формирования ответственного отношения к природе в коллективе и обществе. В обеспечение экологической безопасности только за прошлый год нефтепроводчики направили более 400 млн руб.

Для производственных нужд предприятие берет воду из природных водоемов и считает своим долгом возвращать ее обратно чистой, чтобы не нанести урон речным обитателям. Поддерживать качество стоков на должном уровне позволяют очистные сооружения, которые предприятие активно модернизировало все последние годы.

- В прошлом году современные станции биологической очистки (СБО) сточных вод были построены на двух крупных структурных объектах предприятия - станции смешения нефти Самарского районного нефтепроводного управления в Волжском районе и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Красноармейская» в Саратовской области, - рассказывает начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Траснефть - Приволга» Наталья Никитина. - Каждая из них уникальна по-своему, так СБО в Самарской области имеет самую большую производительность очистки - до 100 м3 в сутки, а станция в Саратовской области работает на инновационной технологии использования мембранных биореакторов и мелкопузырчатой аэрации.

За последние восемь лет на объектах АО «Транснефть - Приволга» реконструировали и построили 13 очистных сооружений сточных вод. В плане на 2021 год строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод на ЛПДС «Ефимовка» Волгоградского РНУ. Еще 12 очистных сооружений реконструируют и построят в структурных подразделениях предприятия до 2024 года.

Кстати, забота о реках не ограничивается возвращением в природу чистой воды. Предприятие ведет работу по воспроизводству биоресурсов. Только в прошлом году в акватории Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов было выпущено 126 тыс. мальков рыбы, в том числе ценных пород. Активно участвует АО «Транснефть - Приволга» и в компенсационных посадках лесов. В 2020 году лесовосстановительные работы выполнялись на участках общей площадью около 31 га.

Производительность станции биологической очистки — 100 кубов воды в сутки. Фото АО «Транснефть — Приволга».

ЗАБОТА - ЭТО КОНТРОЛЬ

Для уверенности в том, что на производственных объектах и нефтепроводах «все чисто», специалисты четырех аккредитованных лабораторий экоаналитического контроля предприятия в ежедневном режиме анализируют пробы атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах, подземных и поверхностных вод, почвы, контролируют очистку сточных вод и другие направления.

Всего в 2020 году выполнено более 56 тыс. экологических анализов, показавших отсутствие превышения предельнодопустимых концентраций. Нефтепроводчики стараются не только держать эти показатели в норме, но и снижать.

Сотрудники АО «Транснефть - Приволга» только за прошлый год приняли участие сразу в нескольких тематических акциях: сажали деревья, благоустраивали скверы и парки, выходили на субботники. Предприятие поддержало Хоперский заповедник, профинансировав проведение полевых комплексных ландшафтно-экологических исследований на его территории.

Заслуги АО «Транснефть - Приволга» высоко оценены в Самарской области: по итогам регионального конкурса «ЭкоЛидер» в прошлом году предприятие награждено дипломом 3-й степени в номинации «Промышленный гигант».