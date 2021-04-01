«Новые люди» готовы реформировать школьное питание в Самарской области

«Новые люди» совместно с активистами проекта «Здоровое питание – детям» предлагают готовое решение по реформированию системы школьного питания.

30 марта в московском конференц-зале ИА «Росбалт» прошёл круглый стол, посвященный проблеме качества школьного питания. «Новые люди» совместно с активистами проекта «Здоровое питание – детям» предлагают готовое решение по реформированию системы школьного питания. Главной задачей разработчики программы считают необходимый отказ от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара.

Доктор медицинских наук Михаила Гинзбурга отмечает, что наибольший урон детскому организму наносит именно переизбыток вредных веществ. В дальнейшем все это неизбежно сказывается на здоровье человека: появляются хронические заболевания, снижается иммунитет и стрессоустойчивость. Как следствие, повышается уровень картизола - гормона стресса – который является одним из провоцирующих факторов для развития онкологических заболеваний. «Результат неправильного питания в детстве – неполноценное умственное и физическое развитие человека», – напомнил Михаил Гинзбург.

Предлагается организовать раздачу еды в формате “шведского стола”. Подобная практика уже положительно зарекомендовала себя в Татарстане.

«Когда-то Хрущёв хотел догнать и перегнать США, – напомнил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – По количеству людей, страдающих ожирением, мы уже сейчас приближаемся к Америке, а через несколько лет рискуем её перегнать. Основная причина – неправильное питание в детстве. Например, дневная норма сахара – не более 25 г, а российские дети получают его до 100-150 г в сутки. Школьное питание тоже наполнено сахаром. Думаю, мы должны выйти из этого «соревнования» и стремиться к тому, чтобы стать самой здоровой страной в мире».

Руководитель проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева отметила, что одной из важнейших частей реформы должно стать просвещение родителей.«Основы питания закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении», - считает Елена Нечаева.

Решить проблему плохого качества продуктов можно довольно простым решением: в школах необходимо ввести ставку организатора здорового питания.

Родители далеко не всегда знают, чем обедает их ребенок в школе. Как правило, эти продукты нельзя назвать полезными. Решить проблему плохого качества продуктов можно довольно простым решением: в школах необходимо ввести ставку организатора здорового питания. В обязанности такого специалиста будет входит обязательный контроль закупок, производимых школой, а также проведение тематических уроков, ежедневное информирование родителей о школьном меню. Строгий родительский контроль позволит решить еще одну важную проблему - вопрос коррупционной составляющей. Помимо прочего авторы проекта предлагают возобновить работы школьных кухонь. Все это позволить значительно повысить уровень школьного питания. Также предлагается организовать раздачу еды в формате “шведского стола”. Подобная практика уже положительно зарекомендовала себя в Татарстане.

«Мы вынуждены констатировать, что детей в школьных столовых пичкают лишним сахаром, маргарином, маслами низкого качества, трансжирами. Партия “Новые люди" готова объединить всех родителей страны, чтобы изменить ситуацию. Для этого разработана специальная программа питания для детей школьного возраста. Да, поставщикам не готовым обеспечить такой заказ придётся уйти. Но, чтобы новая система заработала, ее нужно закрепить на государственном уровне, чем мы и собираемся заняться в ближайшее время», - отметил представитель штаба партии "Новые люди" в Самарской области Роман Маркаров.