Расписание трансляций матчей 24 тура чемпионата России по футболу РПЛ: на каких каналах покажут игры 3-5 апреля 2021

Центральный матч тура – «Ростов» - «Спартак». Фото: ФК «Спартак» (Москва).

Отгремели баталии сборных и футбол постепенно возвращается в привычное русло чемпионатов. РПЛ возобновится 3 апреля. В этом туре Валерий Карпин встретится со «Спартаком», «Рубин» Слуцкого сразится с «Сочи», а «Химки» попытаются навязать бой «Зениту». Публикуем полное расписание трансляций матчей 24 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021 и рассказываем, где смотреть игры 3-5 апреля.

В первый игровой день тура запланировано четыре матча. Один из них покажут по «Матч ТВ». Это встреча «Рубина» и «Сочи» в Казани. Южане в этом сезоне неожиданно высоко – на четвертом месте. Причем очков у них столько же, сколько и у идущего на третьем месте «Локомотива». Однако «Рубин» уже прослыл грозой авторитетов («Зенит», ЦСКА и «Спартак» не дадут соврать) и готов дать бой команде Владимира Федотова. Тем более, что казанцы наверняка планируют расквитаться за поражение в первом круге со счетом 2:3.

Стартовый свисток на «Ак Барс Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Еще три игры субботы покажет «Матч. Премьер». Это поединок «Ротора» и «Локомотива» в Волгограде в 14:00, бой «Краснодара» и «Ахмата» в 16:30 и встреча «Динамо» и «Уфы» в Москве в 19:00.

На воскресенье запланированы три игры. Центральный матч дня и всего тура – «Ростов» - «Спартак» в Ростове-на-Дону. Валерий Карпин и его команда в этом сезоне уже щелкнули красно-белых по носу, обыграв их в Москве 1:0. Теперь «Спартак» попытается взять реванш, тем более, что есть шанс побороться за чемпионство. Отставание от «Зенита» - четыре очка.

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч. Премьер».

На «Матч ТВ» в воскресенье покажут одну игру – «Урал» - «Арсенал» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Также в этот день в Саранске терпящий бедствие «Тамбов» примет еще одного претендента на Лигу чемпионов ЦСКА. «Армейцы» сменили тренера: на место Виктора Гончаренко пришел Ивица Олич. Матч с «Тамбовом» - отличный шанс для удачного старта.

На понедельник в РПЛ вынесена одна игра – лидер «Зенит» примет «Химки». Главная интрига – прервется ли беспроигрышная серия подмосковной команды. «Химки» не проигрывают в РПЛ уже 10 матчей.

Игра начнется в 19:0о, в прямом эфире ее покажет «Матч. Премьер».

24 тур РПЛ 2020/2021. Расписание прямых трансляций

3 апреля, суббота

14:00 «Ротор» - «Локомотив». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

16:30 «Рубин» - «Сочи». Прямая трансляция на «Матч ТВ».

16:30 «Краснодар» - «Ахмат». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

19:00 «Динамо» - «Уфа». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

4 апреля, воскресенье

14:00 «Урал» - «Арсенал». Прямая трансляция на «Матч. Премьер» и «Матч ТВ».

16:30 «Тамбов» - ЦСКА. Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

19:00 «Ростов» - «Спартак». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

5 апреля, понедельник

19:00 «Зенит» - «Химки». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».