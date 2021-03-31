Крылья Советов – Текстильщик 3 апреля 2021: прогноз на матч 34 тура ФНЛ

В первом круге «Крылья» обыграли «Текстильщик» 3:0. Фото: ФК «Текстильщик» (Иваново).

Прогноз на игру 34 тура ФНЛ Крылья Советов – Текстильщик 3 апреля 2021 – 3:0.

ФНЛ не сбавляет обороты. В эту субботу, 3 апреля, пройдет уже 34 тур лиги. В нем лидер «Крылья Советов» примет ивановский «Текстильщик». Встреча пройдет на «Самара Арене».

Это первая игра на 45-тысячной арене после трехматчевой паузы. Из-за того, что на стадионе разошелся один из швов, «Крылья» временно играли на «Металлурге». И вот наконец они возвращаются на основной стадион.

После 33 туров «Крылья Советов» опережают ближайшего преследователя «Оренбург» на шесть очков. Все благодаря ударному отрезку, который подопечные Игоря Осинькина выдали после возобновления сезона: самарцы выиграли восемь матчей из восьми, в том числе у «Химок» в Кубке России и у прямого конкурента за выход в ФНЛ «Нижнего Новгорода».

У «Текстильщика» все не так радужно. Подопечные Сергея Павлова расположились на 14-ой позиции в турнирной таблице ФНЛ. У идущей строчкой выше«Чайки» на пять очков больше.

После возобновления сезона ивановцы смогли набрать 11 очков – обыграли «Чертаново», «Иртыш» и брянское «Динамо», сыграли вничью с «Томью» и «Спартаком-2» в прошлом туре и уступили «Нефтехимику» и «Алании».

В предстоящем матче у «Текстильщика» нет никаких шансов. «Крылья» показали, что даже в далеко не лучших играх они могут взять три очка, а ивановская команда – не тот соперник, который сможет навязать самарцам бой. Скорее всего, «Крылья Советов» забьют много и ничего не пропустят.

Также велика вероятность, что снова отличится Иван Сергеев. Нападающий самарцев наколотил 29 голов в 29 играх за «Крылья» в ФНЛ и лидирует в гонке бомбардиров с большим отрывом. Сергеев идет на рекорд и наверняка не упустит возможность поразить ворота не самого грозного «Текстильщика».

В первом круге «Крылья» обыграли ивановскую команду 3:0. Сергеев отметился хет-триком. Скорее всего, самарцы повторят этот результат.