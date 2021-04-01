Автодромы останутся, но для других целей: как теперь сдавать экзамены на права в Самаре

Самые подходящие для экзаменов "горки" в Самаре - все-таки на автодромах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 апреля сильно изменилась процедура сдачи экзамена на право получения водительского удостоверения категории B. И это не шутка. Наиболее обсуждаемое нововведение - отмена "площадки", целого этапа экзаменации. Специалисты уверяют, что сложность испытаний от этого мало изменится, однако инструкторы и будущие водители сомневаются. 1 апреля представители самарской госавтоинспекции объяснили, как теперь сдавать экзамены ГИБДД в Самаре, зачем нужны были перемены, подробно рассказали, как будет проходить экзамен, и почему автодромы все равно понадобятся.

"Горка" в Самаре останется на автодромах

Новый порядок сдачи на права должен был вступить в силу еще 1 октября 2020-го. Однако эпидемиологическая обстановка тогда сильно влияла на режим работы автошкол, адаптация к реформе могла пройти с осложнениями, поэтому введение поправок отложили до весны. За прошедшие полгода проект постановления правительства был уточнен и доработан.

Даже ожидаемые и продуманные перемены в автошколах встречают прохладно. Хотя оснований для этого немного.

- Сдача экзамена на “площадке” упразднена, упражнения на ней совместились с испытаниями в условиях реального дорожного движения. Но проверять навыки водителей на закрытых площадках не запрещается. На автодромах будут выполняться маневры, которые не всегда можно осуществить на улицах городов. Например для упражнения “горка” нужен участок проезжей части с уклоном от 8 до 16 градусов, а такие найдутся не в каждом населенном пункте. Кроме этого на автодроме в большинстве случаев будет удобнее выполнять заезд задним ходом в гараж, - объяснил руководитель отделения регистрационно-экзаменационной работы отдела технадзора и регистрационно-экзаменационной работы Управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Михаил Лепский.

Эксперты из ГИБДД предлагают не бояться, а учиться Фото: Данила ТЕЛЕГИН

В свою очередь заместитель начальника РЭО ГИБДД по Самаре Михаил Туманов уточнил, что в экзамен входит порядка 19 обязательных заданий, которые надо будет выполнить за полчаса. Логично начинать с сложных из них - движения на подъем и спуск, задней парковки, разворота в ограниченном пространстве, а потом уже переходить к езде по улицам. Для самарцев это значит, что чаще всего они будут начинать экзамен на автодроме.

Как начисляют штрафные баллы и как бороться с несправедливостью

Еще одно нововведение затронуло начисление штрафных баллов. Достаточно набрать пять таких - и экзамен не сдан. Часть ошибок стала дороже, другая - наоборот. Мгновенно “завалить” экзамен можно, если не пристегнуться или воспользоваться средством связи.

С другой стороны, у экзаменуемых появилась возможность аргументированно не согласиться с решением инспектора. Отныне видеофиксация хода испытаний на дорогах будет храниться в течение года. И в случае поступления жалобы от претендента на сдачу экзамена изучать ее будет целая комиссия.

Заучить заранее утвержденный маршрут больше не получится, потому что таковых больше нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зачем нужна была отмена “горки”

- Многие автошколы с негативом отнеслись к отмене “горки”, - говорит руководитель реготделения Всероссийского общества автомобилистов Ольга Доронина. - Но также школы волнует наличие очереди на сдачу экзамена. А сокращение количества этапов с двух до трех как раз позволит бороться с очередями.

По словам Дорониной, многие автоинструкторы готовились к переменам, тестируя и продумывая новые возможные маршруты. Кстати, порядок следования автомобилей теперь тоже может сильно варьироваться. Раньше экзаменуемый мог зазубрить и заранее отработать маршрут и действия во время главного теста. Отныне же есть целый список улиц и кварталов, где могут проходить испытания навыков начинающих водителей.

- Не нужно бояться, глобально ничего не изменилось. - убеждает Михаил Лепский. - Перемены направлены только на то чтобы повысить качество образования. А претендентам на роль водителя я рекомендую учиться, учиться и еще раз учиться.

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