«Думали, что это просто шишка на стопе»: экс-футболисту «Крыльев Советов» диагностировали рак и ампутировали ногу

Алексей мечтает вернуться к своей беременной жене Фото: СОЦСЕТИ

Новость об онкологии стала шоком

В страшной ситуации оказалась семья Алексея Быковцова из Самары. У него нашли онкологию. Сейчас он борется за жизнь в одной из клиник в Германии, а родственники парня всячески пытаются ему помочь.

Алексею 26 лет. Он очень увлекается футболом, он завоевал множество наград на любительском уровне и в свое время даже выступал за «Крылья Советов». Правда, до основного состава не добрался, играл в дубле в 2012 году.

Парень выступал за дублирующий состав "КС" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Со временем профессионально заниматься спортом молодой человек перестал — в последнее время он работал старшим кладовщиком на предприятии. Отзывчивый, добрый, веселой — именно так о нем отзываются друзья. Все свое внимание Быковцов уделяет семье. Для близких Алексея информация о болезни стала настоящим шоком.

— Небольшая шишка на стопе появилась у него в марте 2020 года. Думали, что это просто шишка. В ноябре 2020 МРТ показало доброкачественную опухоль. Он записался на ее удаление, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» сестра экс-футболиста «КС» Юлия. — Перед операцией нужно было пройти флюорографию. Уже там увидели метастазы. В первых числах декабря мы узнали, что это рак.

В мае должен впервые стать отцом

Алексею диагностировали саркому мягких тканей стопы с метастазами в оба легких. Болезнь развивалась стремительно и вылечить ее в России оказалось почти нереальным — случай сложный. Благодаря неравнодушным людям пациента перевезли в Германию. Там ему ампутировали правую ногу, но ничего не закончилось — курсы химиотерапий и другие важные процедуры никто не отменял.

На любительском уровне у молодого человека много успехов Фото: СОЦСЕТИ

— Именно сегодня он чувствует себя более менее, температура меньше 39 — это уже его радует. В крови повышены инфекционные показатели, какие именно — мы не знаем, поэтому химию не могут начать делать, — делится Юлия Быковцова.

Выздоровление для брата нашей собеседницы очень важно. В мае он впервые станет отцом — его жена должна родить дочку. Мужчина мечтает быть рядом со своими любимыми.

Лечение за границей стоит недешево. Тем более, в таком положении, когда не знаешь, сколько еще нужно заплатить. Родные Алексея Быковцова обращаются ко всем землякам с просьбой о помощи. Любые средства сейчас важны.

Алексей не стал профессиональным футболистом, свое время он посвятил семье Фото: СОЦСЕТИ

Пожертвования можно сделать по следующим реквизитам:

Получатель: Юлия Олеговна Б. (родная сестра Алексея) тел. +79874323852

Банк получателя: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 043601607

Кор.счет: 30101810200000000607

Счет: 40817810754407117486