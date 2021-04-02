За 9 дней скончались более 90 человек: новости о коронавирусе в Самарской области на 2 апреля 2021 года

Каждый день есть умершие от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается снижение количество суточных заболевших, однако вместе с тем растет количество умерших. За 9 дней в регионе скончался 91 пациент, у которых был подтвержден коронавирус. Оперативных штаб Самарской области продлил некоторые ограничения, но есть и послабления. Об этих и других новостях за прошедшие сутки рассказываем в нашем ежедневном дайджесте.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 199 человек. За весь период пандемии, в регионе зарегистрировано 55 930 инфицированных жителей.

Заболеваемость снизилась по сравнению с концом 2020 года, когда в Самарской области ежедневно коронавирусом заболевали почти три сотни человек. По данным на 1 апреля, из общего числа заболевших, 52 644 пациента смогли побороть опасное заболевание.

Что касается печальной статистики, то здесь ситуация остается напряженной. На протяжении девяти дней в Самарской области каждый день фиксируется большое количество смертей среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. По данным на 1 апреля, за сутки скончались еще 9 человек. Таким образом, общее количество детальных случаев в регионе достигло отметки в 1107.

В региональном оперштабе сообщили, что в связи со снижением заболеваемости , было одобрено снятие некоторых коронавирусных ограничений. Таким образом, власти разрешили посещение спортивных мероприятий с общей наполняемостью трибун 50%. Напомним, до 29 марта было разрешено заполнять зрительные трибуны на 25%. Теперь предстоящий матч «Крыльев Советов» с «Текстильщиком» смогут посмотреть больше болельщиков.

Однако в оперштабе решили, что снимать ограничения по самоизоляции пожилых жителей Самарской области, а также разрешать подросткам посещать ТЦ, пока рано. В Самарской области продлили эти запреты до 11 апреля 2021 года.