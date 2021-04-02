Крушение легенды: в Самаре начали снос известного кафе «Рахиб»

Здание признали самостроем в 2018 году, но сносить начали только сегодня Фото: Александра БУДАЕВА

- Войдите в мое положение, позвольте хоть крышу снять! - Винера Гулиева представляется хозяйкой кафе «Рахиб», просит защитить малый бизнес, показывает благодарности от ветеранов, которым 14 лет назад в кафе хозяева накрыли за свой счет стол в годовщину начала Великой Отечественной войны.

По данным чиновников, Винера Гулиева - номинальная хозяйка, так сказать «лицо заведения», фактически же всем заправляли другие люди. В толпе собравшихся у здания в день сноса их можно отличить по темной одежде и мрачным физиономиям.

Винера Гулиева представилась хозяйкой кафе «Рахиб» Фото: Александра БУДАЕВА

- Разрешение некогда выдавалось на 2 временных объекта по 80 кв метров каждый, на деле возвели капитальное строение площадью 750 кв метров, - рассказал замруководителя департамента градостроительства Самары Василий Чернов. - Постройка незаконная, решение суда на этот счет вынесено в 2018 году.

Но чтобы приступить к сносу, властям потребовалось 3 года - все из-за активного сопротивления собственников и «сочувствующих». Когда законные методы были исчерпаны, перешли к незаконным:

Сегодня собственники просили отсрочку, чтобы вывезти свое имущество Фото: Александра БУДАЕВА

- Торги на снос этого объекта проводились трижды, два раза подряд на аукцион заходили некие люди и «роняли» цену настолько, что никакой экономической выгоды реальному подрядчику просто не оставалось, - рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Когда все же удалось найти компанию, которая выполнит работы, ее владелец попросил защиты, и не удивительно: угрозы поступали даже сотрудникам администрации.

По словам народного избранника, ранее возле кафе «Рахиб» стояли еще: арка, шиномонтаж, автомойка и рекламная конструкция. Чтобы их снести, также пришлось привлекать дополнительные силы - ведь как только появился бульдозер, на место подтянулись серьезные люди кавказской национальности с весьма устрашающими выражениями на лицах.

Чтобы снести кафе, вмешаться пришлось депутату Госдумы Александру Хинштейну Фото: Александра БУДАЕВА

Снос кафе «Рахиб» сегодня все же начали, хотя и не без приключений. Вчера здание отключили от всех коммуникаций, а когда приехали к нему сегодня – электричество там снова работало. Помехи к сносу все же устранили, теперь подрядчик должен за два месяца не только сравнять здание с землей, но и убрать фундамент и вывезти мусор.

После этого власти смогут заняться благоустройством. На кольце 22 Партсъезда и Красных Коммунаров находится Памятник шоферам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, территорию вокруг него могут превратить в место для отдыха.

Кафе находится прямо за Памятником шоферам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Фото: Александра БУДАЕВА

В департаменте градостроительства Самары говорят: кафе «Рахиб» - первая «ласточка», с него начинается череда сносов незаконных объектов - гаражей, лодочных стоянок, заправок. В «расстрельном списке» - баптистская церковь напротив гипермаркета Castorama и шинный центр «Таганка» на ул.Мориса Тореза, плюс еще 35 объектов сейчас в работе.

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