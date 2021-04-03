Крылья Советов – Текстильщик 3 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция матча 34 тура ФНЛ

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В эту субботу ивановский «Текстильщик» ждет серьезное испытание лидером чемпионата «Крыльями Советов». Встреча пройдет на «Самара Арене», которая теперь называется «Солидарность Арена».

«Крылья» возвращаются на основной стадион после небольшой паузы, которая связана с ремонтом металлических конструкций. На арене разошелся один шов, проблему устранял подрядчик.

Временный переезд на «Металлург» не сбил подопечных Игоря Осинькина с намеченного курса – после возобновления сезона самарцы выиграли восемь матчей из восьми (один из которых в Кубке России у «Химок» 4:0).

Отрыв «Крыльев» от ближайшего преследователя «Оренбурга» вырос до шести очков.

«Текстильщик» в середине турнирной таблице, но ближе к зоне вылета, нежели к зоне стыковых матчей. От этой самой зоны вылета ивановцев отделяют восемь очков.

В семи играх после возобновления сезона ФНЛ «Текстильщик» выиграл три, два раза сыграл вничью и дважды проиграл.

Известно точно, что в матче у «Крыльев» не примет участие Денис Якуба, он восстанавливается после травмы. Зато в расположение команды вернулись сборники Сафаа Хади, Дмитрий Прищепа и Иван Ломаев. Также в общей группе занимаются Дмитрий Комбаров и Максим Канунников, но их участие в матче под вопросом.

В своей современной истории «Крылья» и «Текстильщик» встречались всего один раз. Произошло это в сентябре прошлого года в рамках первого круга этого сезона. Тогда самарцы крупно обыграли ивановцев 3:0, хет-трик оформил Иван Сергеев.

Всего же, учитывая советскую историю противостояния этих клубов, команды играли друг с другом 12 раз. В девяти матчах сильнее были «Крылья», еще три игры закончились вничью. Ивановский «Текстильщик» никогда в истории не обыгрывал «КС».

Не обыграет и в этот раз, считают букмекеры и эксперты. «Крылья» - явные фавориты предстоящей встречи.

Прямую трансляцию матча Крылья Советов – Текстильщик 3 апреля 2021 проведет «Яндекс эфир», также следите за трансляцией на сайте samara.kp.ru.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).