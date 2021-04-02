Из-за коммунальной аварии все жители Новотроицка остались без воды

Почти 90 тысяч жителей остались без воды на сутки Фото: соцсети

В четверг, 1 апреля 2021 года, в городе Новотроицк Оренбургской области произошла крупная коммунальная авария, которая оставила всех жителей города без воды. В городе объявлен режим ЧС.

Как стало известно, около 17:40, 1 апреля, из строя вышла секционная задвижка на насосной станции №2 в Новотроицке. Чтобы устранить аварию, от холодного и горячего водоснабжения были отключены 3 101 многоквартирный дом, всего без воды остались 89 207 жителей города.

Люди выстраиваются в многометровые очереди к бойлерам Фото: соцсети

Как сообщает региональное правительство, со вчерашнего вечера на насосной станции №2 работают более 30 специалистов. На данный момент произведена откачка воды, демонтирован старый двигатель и устранена поломка секционной задвижки. Новый двигатель уже собрали, осталось его установить.

- Волонтеры и соцработники подвозят воду, но этого мало. Питьевой воды нет даже в магазинах города, - пишут в комментариях в социальных сетях жители Новотроицка.

Полки магазинов к обеду стали пустыми Фото: соцсети

В Новотроицке отменили занятия в школах и детских садах. Люди выстраиваются в очереди за водой, которую привозят волонтеры. Ситуация в городе напряженная.

Волонтеры подвозят воду жителям, но и этого не хватает Фото: соцсети

В конце дня, 2 апреля, губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел еще одно совещание по вопросам ликвидации крупной коммунальной аварии. По словам главы региона, уже вечером будет запущен новый двигатель и будет проведен пробный пуск воды.

- В выходные новотройчане должны быть полностью обеспечены ресурсами, - поставил задачу Денис Паслер.