в этом сезоне ФНЛ Сергеев забил уже 32 гола. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья» выиграли первую в истории игру на «Солидарность Арене», уверенно разобравшись с ивановским «Текстильщиком». Как и в первом круге, матч закончился со счетом 4:0. Как и в первом круге, хет-трик оформил Иван Сергеев. Представляем вашему вниманию обзор матча 34 тура ФНЛ Крылья Советов – Текстильщик, который прошел 3 апреля 2021 в Самаре.

Игра не преподнесла никаких сюрпризов: «Крылья» атаковали, «Текстильщик» отбивался как мог. Самарцы то и дело накатывали волнами на ворота гостей, ивановцы пытались контратаковать, но ничего опасного у ворот Богдана Овсянникова так и не придумали.

Кстати об Овсянникове. Именно он занял место в воротах «Крыльев», несмотря на то, что Иван Ломаев, основной вратарь команды в последнее время, вернулся из расположения молодежной сборной. Ломаев вместе с другим вратарем Евгением Фроловым смотрел игру со скамейки запасных.

Вернулся в состав и Сергей Божин, который восстановился после травмы. Он занял привычное место в центре обороны.

В атаке же без сюрпризов. В частности, на острие вышел Иван Сергеев. Он-то и сделал результат.

Сначала лучший бомбардир ФНЛ получил прекрасную передачу на ход от Никиты Чернова, убежал от двух защитников и переиграл вратаря гостей. А через 13 минут оформил хет-трик. На этот раз Сергееву помог Рикарду Алвеш, который убрал защитника и придумал шикарную передачу на партнера. Сергеев снова исполнил все хладнокровно – 2:0.

На 47 минуте Сергеев повторил достижение матча первого круга против «Текстильщика» - оформил хет-трик. Форвард «Крыльев» вышел один на один с вратарем гостей и перебросил его – 3:0.

По сути, игра была сделана. После этого главный тренер самарцев Игорь Осинькин отправил отдыхать двух лидеров атаки – Ивана Сергеева и Антона Зиньковского. Впереди матч с «Динамо» в Кубке России, «Крыльям» оба игрока нужны здоровые и отдохнувшие. Позже на лавку отправился и Юрий Горшков. Вместо них вышли Егор Голенков, Дмитрий Комбаров и Владислав Сарвели.

Впрочем, «Текстильщик» не собирался докатывать эту игру. Гости ринулись вперед – отквитать хотя бы один мяч.

Во втором тайме случилось еще одно примечательно событие. На поле впервые в этом сезоне вышел Сафаа Хади. Сыграл без ошибок, но запомнился только одним сильным, но не точным ударом.

Казалось, что без Сергеева и Зиньковского «Крылья» больше не смогут забить, однако свое веское слово сказали Владислав Сарвели и Егор Голенков. Первый пасом вывел второго на ударную позицию, Голенков в окружении защитников пробил четко над выходящим их ворот вратарем – 4:0.

Под конец матча «Текстильщик» еще и остался в меньшинстве. Арбитр показал вторую желтую Алексею Макушкину.

«Крылья» побеждают уже девять матчей подряд. Это повторение рекорда ФНЛ, который принадлежит московскому «Торпедо». В следующем туре самарцы могут его побить. 12 апреля самарцы на выезде сыграют с астраханским «Волгарем».

Однако перед этой встречей пройдет матч Кубка России. В четверг, 8 апреля, подопечные Игоря Осинькина примут на «Солидарность Арене» московское «Динамо».