Коронавирус в Самарской области: данные на 4 апреля 2021 года

Работающим пенсионерам продлили электронные больничные на самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области продолжает властвовать. Несмотря на то, что количество ежесуточных заболевших снизилось, по сравнению с концом прошлого года, количество смертей продолжает расти. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на 4 апреля 2021 года.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 201 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных достигло отметки в 56 333 случая. Из общего числа заболевших, 53 078 пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за сутки выздоровели 215 человек.

По данным на 3 апреля, большинство заболевших за сутки вновь зафиксировано в Самаре – 70 человек. В Тольятти - 38 заболевших, в Чапаевске – 13, а в Новокуйбышевске и Отрадном по 9 новых зараженных.

185 новых пациентов узнали о коронавирусе, когда проходили обследование с ранее поставленным диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 16 человек удивились своему диагнозу, так как не имели никаких признаков заболеваний.

В Самарской области за сутки скончались еще 9 человек. Среди них, двое мужчин 70 лет, мужчина 83 лет, женщины 70, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, женщина 71 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания и 82-летний мужчина, который не имел сопутствующих заболеваний. Всего за пандемию от коронавируса скончались 1 126 самарцев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу, 2 апреля, подписал постановление, которое продлевает действующий порядок оформления больничных на период самоизоляции до 14 апреля. Таким образом, работающие самарцы в возрасте 65+ смогут оформить очередной электронный больничный, находясь на самоизоляции.