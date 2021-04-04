"Тьюторов учат, но работать они не идут": в Самаре рассказали о проблемах образования для детей с аутизмом

Своему ребенку все родители желают только счастья Фото: Предоставлено "Комсомолке"

2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В этот день проходит большое количество акций по всему миру, в том числе «Зажги синим» - здания памятники истории и культуры и другие исторически ценные сооружения по всему миру освещаются синим цветом. Самара в этом году приняла участие в данной акции уже второй раз.

Важной темой для детей и людей с РАС (расстройство аутистического спектра) является доступность образования. О наболевших вопросах этой темы говорили в Самарском Доме Журналистов общественные деятели, учредители некоммерческих организаций и руководители частных школ для «особенных» детей. Заявленные спикерами депутаты и представители министерства образования не смогли прибыть, так как сегодня по всей Самаре проходит слишком много мероприятий — на всех времени физически не хватает.

Начался круглый стол с небольшой презентации, которую подготовил главный докладчик, руководитель Самарской городской общественной организации помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды» Дмитрий Кондратьев. За время круглого стола от него было много уточняющих вопросов и советов присутствующим, в том числе сидевшим в зале мамам, которые, по его словам «как спартанцы, готовы биться за своих «особенных» детей до последней капли крови». Дмитрий Александрович вкратце обрисовал основные проблемы на стартовом этапе работы с РАС — само принятие РАС. К сожалению, в нашей стране опыт изучения данной темы гораздо меньше, чем за рубежом. Большое количество родителей бояться признать проблему, стесняются себя и своих детей, поэтому невозможно назвать точное количество детей с РАС, но популяризация темы делает своё дело. В 2021 году зарегистрировано более 800 лиц с расстройствами аутистического спектра в Самарской области. Для сравнения, в 2009 году официальная цифра была 21 человек.

Так же, помимо проблем «снизу», в высших эшелонах власти тоже считается, что «развращать» родителей помощью не стоит и они должны сами заниматься «особенными» детьми, однако Кондратьев как общественник, а также как отец такого ребёнка, с этим категорически не согласен. Совсем недавно он помогал маме, чей ребёнок сбежал из детского сада «Капитошка» – у детей с РАС вообще часто встречается склонность к побегу. И когда мама приехала в детский сад и нашла ребёнка – администрация садика обвинила во всём именно родителей, мол вы сами знаете, что у вас «особенный» ребёнок, могли бы и проконтролировать. Поэтому цель таких проектов, как «Остров надежды», «Развитие» или «Ресурсный класс» в первую очередь - информирование взрослых и детей о современных методах воздействия с РАС, их коррекции, об этапах изменения отношения в семьях в РАС, о ресурсах для преодоления кризисов.

Система помощи людям с РАС в России только начинает вставать на ноги. На Западе действует система «От колыбели до могилы». Очень часто людям с РАС требуется абилитация в течении всей жизни, однако правительство РФ до сих пор опасается на законодательном уровне вводить сопровождаемое проживание, которое, порой, жизненно необходимо. Как сказала директор школы «Развитие» Ольга Николаевна Елина, нужно менять саму систему и подход к проблеме. Государственной помощи часто не хватает — надбавка специально обученного преподавателя-тьютора, который имеет право работать с «особенными» детьми, составляет лишь 7000 рублей и на такую зарплату желающих крайне мало. А профессиональное выгорание в этом деле присутствует, как и везде. Также, совсем недавно Министерства здравоохранения и Министерство образования Самарской области отчитались о том, что «лёд тронулся» и за два года было обучено более 50 тьюторов. Однако работать продолжают только шесть человек.

К счастью, Дмитрий Александрович не единственный активный человек из этой сферы. Особым обаянием и сильной жизненной позицией обладает ещё один спикер, посетивший сегодняшний круглый стол — Ксения Владимировна Миленькая. Она так же, как и Кондратьев, родитель ребёнка с РАС. И тоже занимается общественной деятельностью со своим проектом «Ресурсный класс» в Южном городе – одним из немногих образовательных проектов для детей с аутизмом, благодаря которому дети могут социализироваться и не быть запертыми дома со своей бедой один на один. В программе участвуют 13 ребят, но ещё свыше 160 семей мечтают переехать в Южный город, чтобы их дети тоже погрузились в мир инклюзивного обучения. Сама Ксения Владимировна с сожалением признаёт, что их «Ресурсный класс» не резиновый и принять всех желающих они не могут, однако уверена, что их пример нужно копировать и использовать по всему региону, а также по всей России – родители с большой охотой хотят именно такого формата обучения, а не привычных школ-интернатов.

Но сейчас опыт «Ресурсного класса» или «Острова надежды» не используется полностью, нет региональных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность различных ведомств по оказанию комплексной помощи детям с РАС и регулирующих вопросы межведомственного взаимодействия организаций. Не утверждён порядок предоставления государственных образовательных, медицинских, социальных услуг данной категории детей и их финансового обеспечения – содержание таких проектов обходится не меньше чем в миллион рублей в год, родители вынуждены платить за всё из своего кармана. Не определён порядок единого статистического учёта детей с РАС. Не введена единая информационная система, которая должна содержать сведения об оказании реабилитационных и (или) абилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам, услуг ранней помощи детям целевой группы. Однако отрадно, что власти не глухи к общественным организациям – 31 марта должна была состояться встреча властей с представителями общественных организаций, занимающихся помощью особенным детям. К сожалению, она перенеслась на следующую неделю. Но надежда на то, что по всей России будут открываться ресурсные классы в общеобразовательных учреждениях, что будет увеличено подушной финансирование на инклюзивное обучение детей с ментальными расстройствами и что тьютор станет популярной, востребованной и хорошо оплачиваемой профессией – всё же есть. Как верно заметили участники сегодняшнего круглого стола, «сегодня необходимо зажечься синим и не переставать гореть до самого конца».

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