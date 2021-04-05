Реабилитация после COVID 19 в Самаре: какие обследования пройти и что важно включить в программу

После любой тяжёлой болезни организму необходимо восстановиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Своевременная медицинская реабилитация особенно актуальна в период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Как отмечают врачи Клинической больницы «РЖД Медицина», наиболее важными для респираторной реабилитации являются первые два месяца после острого периода заболевания. Как должен проходить период восстановления, консультацию каких специалистов важно включить в программу реабилитации, подробно рассказала заместитель главного врача по терапевтической помощи Клинической больницы «РЖД Медицина» в Самаре Галина Супорник.

Зачем нужна реабилитация?

После любой тяжёлой болезни организму необходимо восстановиться. Этот процесс занимает немало времени. Длительное восстановление ждет и тех, кто переболел COVID 19 с осложнениями, такими как вирусная пневмония. В период восстановления пациенту лучше быть под наблюдением врачей.

Реабилитация после COVID 19 нужна для:

- Улучшения вентиляции легких, газообмена, дренажнои функции бронхов;

- Улучшения крово- и лимфообращения в пораженной легочной ткани;

- Ускорения процессов рассасывания зон отека и уплотнения легочнои ткани;

- Профилактики возникновения ателектазов и фиброза легких,

- Повышения общеи выносливости;

- Коррекции мышечнои слабости;

- Преодоления стресса, беспокои ства, депрессии, нормализации сна.

Заместитель главного врача по терапевтической помощи Клинической больницы «РЖД Медицина» в Самаре Галина Супорник

К каждому свой подход

- Для каждого пациента составляется индивидуальная программа реабилитации. Для этого сначала необходимо пройти обследования: общий анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, исследование свертывающей системы крови, электрокардиограмма. По показаниям проводятся эхокардиография, ультразвуковое исследование сосудов и другие исследования, - отмечает Галина Супорник.

Индивидуальная программа реабилитации планируется исходя из результатов анализов и обследований, с учетом степени тяжести перенесенной инфекции, объема поражения легких, осложнений, наличия сопутствующих патологии и особенностей постковидных симптомов. Для одних подходит базовая программа, другим необходимы дополнительные процедуры.

В программу реабилитации в Клинической больнице «РЖД Медицина» в Самаре входит:

- Пребывание в стационаре (уютные и комфортные палаты на 1, 2, 3 или 4 человека на выбор);

- Диетические питание;

- Наблюдение лечащим врачом;

- Медикаментозное лечение (инъекции, ингаляции);

- Индивидуальные занятия с инструктором (в том числе комплекс дыхательных упражнений);

- Физиотерапевтические процедуры;

- Консультация врача по лечебной физкультуре и врача-физиотерапевта.

- В случае необходимости привлекаются врачи-специалисты: пульмонолог, психотерапевт, невролог, кардиолог. Медицинская реабилитация COVID-19 возможна в условиях круглосуточного и дневного стационара по решению врача-терапевта в зависимости от состояния пациента, - рассказывает заместитель главного врача по терапевтической помощи Клинической больницы «РЖД Медицина» в Самаре Галина Супорник. - Всем пациентам, завершившим программу медицинскои реабилитации после пневмонии из-за COVID-19, рекомендуется продолжать занятия самостоятельно еще до 12 недель. Повторныи курс следует проводить, если после реабилитации прошло более 1 года назад.

Конкретно

Пройти медицинскую реабилитацию после COVID 19 можно в Клинической больнице «РЖД Медицина» в Самаре.

Стоимость услуги: от 12 950 руб.

Записаться можно по телефону: 8 (846) 300-4-003 или 8 (846) 271-08-88

Адрес: Самара, ул. Г.С. Аксакова, д.13

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