Забеги 2021 в Самаре: Космический полумарафон и другие соревнования весны

Бег вернулся в Самару как ни в чём не бывало Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Старт сезона беговых соревнований в апреле 2021 зависит не только от погодных условий, но и от ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. К счастью, в этом году даже оговорки о возможности отмены или переноса стали редкостью. А список требований к спортсменам пополнился разве что обязательным наличием медицинской маски. Так что любителей бега ждет насыщенная весна. А первым большим событием сезона традиционно станет Космический полумарафон.

10 апреля в 9.00 у памятника Григория Засекина начнется открытая тренировка по бегу и пилатесу серии Volgaman. Пятикилометровая пробежка по набережной ориентирована, в первую очередь, на участников Космического полумарафона, но примут и бегунов с другой мотивацией.

11 апреля в 9.00 открывается Космический полумарафон, на сей раз приуроченный к 60-летию полета первого человека. Спортивный городок развернется в зоне амфитеатра на Площади Славы - оттуда будут стартовать, и там же в финале наградят победителей.

Старт бесплатного, самого лояльного к новичкам фан-забега Самарская миля (на 1586 м.) намечен на 11.30. Но на момент написания заметки свободных мест для участия в нем почти не осталось. Наиболее велик шанс успеть записаться на дистанции 10 и 21,1 км. Участие в этих забегах обойдется в 1200 и 1400 руб. соответственно.

Также в программе Космического полумарафона - две дистанции в дисциплине Северная ходьба, детские и корпоративные забеги.

С регистрацией следует поторопиться еще и потому, ведь выдача стартовых пакетов будет проходить заранее, 9 и 10 апреля, в ТЦ “Сила спорта”. А чтобы получить такой пакет нужна медицинская справка с заключением о разрешении участвовать в соревновании.

Здесь разместится стартовый городок "Космического полумарафона" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 апреля в Богдановке Кинельского района Самарской области пройдет фестиваль “Гремучий трейл” от Trailrunning Samara. Событие предлагает индивидуальные забеги на 5, 10, 20 и 30 км, северную ходьбу и каникросс (забег с собакой) на 5 км, а также детские старты на 200 м. Регистрация возможна до 12 апреля, причем 8 апреля цены на участие поднимутся. На данный момент трейл на 10 км стоит 1000 руб. За эти деньги можно рассчитывать на стартовый пакет, питание на финише и по маршруту, трансфер и уникальную медаль. Но главный интерес “Гремучего трейла”, конечно, в очень живописных трассах.

25 апреля состоится 11-й Тольяттинский легкоатлетический марафон памяти Валерия Малькова. Он больше других ориентирован на бегунов со стажем. Ведь это действительно полноценный марафон, предлагающий преодолеть все 42 км. Также можно будет пробежать 6,8 км, 10 км и 21 км.

Однако на интересный маршрут рассчитывать не следует - здесь предстоит “нарезать круги” по тольяттинскому парку Победы и его окрестностям, со стартом и финишем в районе пересечения ул. Юбилейной и Приморского бульвара. Лимит на количество участников в марафоне не объявлен, а зарегистрироваться, при наличии справки, можно будет даже в день старта.

30 мая в Самаре и еще 84 городах России пройдет “ЗаБег”, самый крупный в стране полумарафон с синхронным стартом. Он предложит четыре дистанции, насыщенную шоу-программу и возможность побить мировой рекорд. Причем на трассе бегунам придется иметь дело с красками холи, залпами конфетти, крио-пушками и прочими сюрпризами, которые не дадут заскучать. В фан-зоне можно будет принять участие в дополнительных спортивных активности, пройти мастер-классы.

Цены на участие сравнительно высокие - например, за 10 км. придется отдать 1399 руб. Причем 15 апреля грядет повышение. Чтобы получить стартовый пакет на “ЗаБег”, также понадобится медицинская справка.

Каждую субботу, в 9.00 - бесплатный пятикилометровый забег parkrun в парке Гагарина. Чтобы попасть туда, нужно зарегистрироваться в системе parkrun и распечатать свой штрихкод - без последнего не будет учтен результат.

Каждое третье воскресенье месяца, 10.00 - “Самопреодоление”, контрольные забеги на две мили для взрослых и 800 м. для детей в самарском парке Металлургов. К участию допускаются все желающие, регистрация открывается за час до старта.