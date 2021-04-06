Крылья Советов – Динамо Москва 8 апреля 2021: прогноз на матч четвертьфинала Кубка России по футболу

Команды представляют разные лиги, но это не значит, что в Самаре не будет боя. Фото: ФК «Динамо» (Москва).

Прогноз на матч четвертьфинала Кубка России Крылья Советов – Динамо Москва 8 апреля 2021 – 1:2.

«Крылья Советов» и «Динамо» в этот четверг, 8 апреля, разыграют путевку в полуфинал Кубка России. Команды из разных весовых категорий, однако это не значит, что исход матча предрешен.

Самарцы в этом сезоне выступают в ФНЛ и планируют вернуться в элиту российского футбола. Пока все идет по плану – «Крылья» лидируют в Футбольной национальной лиге с отрывом от ближайшего преследователя в семь очков.

Команда Игоря Осинькина сейчас на подъеме – «Крылья» не проигрывают (в официальных и товарищеских матчах) с ноября прошлого года. После возобновления сезона самарцы и вовсе только побеждают.

«Крылья» - творцы главой сенсации 1/8 финала Кубка России. Команда из ФНЛ разгромила 4:0 крепкие «Химки», которые после зимней паузы набрали приличный ход в РПЛ.

Впрочем, насколько бы хорошо ни выглядели самарцы, «Динамо» все равно фаворит. Бело-голубые идут в Премьер-лиге в зоне еврокубков - на пятой строчке турнирной таблицы. После возобновления сезона команда Сандро Шварца проиграла только один матч – 1:2 «Спартаку». После этого «Динамо» реабилитировалось победой над «Краснодаром» 3:2 и разгромом «Уфы» 4:0.

Команды играют в похожий футбол, однако непонятно, какой стратегии в этой игре будут придерживаться «Крылья». Наверняка «Динамо» будет играть с позиции силы, но смогут ли самарцы чем-то удивить Сандро Шварца и его команду?

Интересно, что букмекеры отдают примерно равные шансы на проход в полуфинал обеим командам. Чуть меньше коэффициент у «Динамо» - 2,4 – 2,5, когда у «Крыльев» 3,1 – 3,2.

Эксперты также отмечают, что «Крылья», возможно, самый серьезный соперник подопечных Сандро Шварца за последнее время. Самарцы с таким составом могли бы играть в РПЛ, поэтому недооценивать соперника не стоит. Впрочем, вряд ли тренерский штаб «Динамо» допустит такую ошибку.

Скорее всего, нас ждет упорный матч. «Крылья» дадут бой «Динамо», однако, москвичи увезут из Самары победу с перевесом в один гол.