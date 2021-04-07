Коронавирус в Самарской области: данные на 7 апреля 2021 года

В регионе 201 новый случай COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество новых заболевших COVID-19 в регионе какой день находится в районе отметки 200, а смертей среди пациентов с заразой по-прежнему много. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на 7 апреля 2021 года.

Статистика

За прошедшие сутки выявили еще 201 заболевшего. Таким образом, общее число людей, подхвативших COVID-19, с начала пандемии достигло 56 933.

Больше всего заразившихся в Тольятти – 63 человека. Следом идут Самара (45 новых случаев) и Сызрань (22). Весь список выглядит так:

- 45 в г. Самара

- 63 в г. Тольятти

- 22 в г. Сызрань

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Волжском районе

- 6 в Красноярском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Кинель

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Жигулевск

К сожалению, за прошедшие сутки снова много смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом – умерли 10 человек.

В основном это пожилые люди, самому старшему было 82 года. Самый младший погибший от COVID-19 за последние 24 часа – 50-летний мужчина, у которого не было сопутствующих заболеваний.

Врач призвал на майские сидеть дома

Тольяттинский врач и глава информационного центра оперативного штаба по коронавирусу Николай Ренц призвал жителей региона перенести поездки, которые запланированы на майские праздники, на более поздний срок. По словам Ренца, не стоит подвергать себя риску и лучше дождаться более благоприятного времени.