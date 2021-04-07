Тольяттинский стартапер рассказал, как изобрел спрей от коронавируса с живыми лактобактериями

Никита Казарин считает, что участвовать в конкурсах стартаперов нужно обязательно

Два года назад в конкурсе инновационных стартапов StartupTour в Тольятти первое место заняла дентальная навигационная система «ИнБио IT» компании «ИнБио», резидента технопарка высоких технологий «Жигулевская долина». 25 марта этого года на StartupTour в Самаре компания представляла свою новую разработку — уже в статусе участника проекта «Сколково». Исполнительный директор «ИнБио» Никита Казарин рассказал, зачем нужно участвовать в конкурсах и акселераторах, как стартапы помогают людям и что надо знать начинающим предпринимателям.

— Почему два года назад вы решили принимать участие в Стартап-туре?

— «ИнБио» находятся в постоянном поиске крутых мероприятий федерального и международного масштаба — GenerationS, «Открытые инновации», акселераторы Bayer и AstraZeneca, особо любимая нами StartupVillage.В нашем понимании любой стартап должен искать возможность заявить о себе, показать себя будущим инвесторам и клиентам. Мы на собственном опыте убедились, что долгосрочное сотрудничество возникает именно на таких мероприятиях, и стараемся регулярно в них участвовать. Конечно, призовые 300 тысяч рублей, которые можно направить на развитие проекта, являются приятным бонусом и дополнительной мотивацией к участию.

— Как родилась идея проекта? Что подтолкнуло к работе именно в этом направлении?

— Я родился в семье стоматологов, и «ИнБио IT» решает актуальную для меня, как для врача, проблему, поэтому мне очень хотелось его реализовать. Проект призван снизить риски послеоперационных осложнений при имплантации, позволяетпациентам быть уверенным в том, что операция пройдет успешно. Научный ментор проекта «ИнБио IT»Александр Валерьевич Иващенко — доктор медицинских наук и практикующий хирург, научная составляющая проработана очень качественно.

Сейчас в портфеле «ИнБио» несколько проектов, и все связаны с направлениями медицины и lifescience. Часть из них продается на рынке РФ, часть пока находится в разработке. Большинство проектовстали резидентами «Жигулевской долины» и «Сколково». Мы хотим, чтобы наши разработки могли облегчить жизнь людей и улучшить ее качество.

— Насколько трудным был путь от идеи проекта до его реализации?

— Одна из главных проблем любого проекта в начале его пути — это отсутствие финансирования. Изначально работы проходили за счет средств сооснователей компании, на первых парах без этого никогда не обходится. К сожалению, бизнес-ангелов и инвесторов ранних стадий в нашей стране немного, но их отсутствие компенсирует большое количество институтов развития. Став победителями программы «УМНИК» от Фонда содействия инновациям, мы смогли получить средства на сборку прототипа, далее очень помогли гранты «Сколково» и победа в Стартап-туре. В целом, я считаю, что главное — не опускать руки и верить в то, что ты делаешь. Кто ищет, тот всегда найдет.

— Как изменилась ваша жизнь после победы в Стартап-туре в 2019 году?

— Приятным изменением стала определеннаяизвестность среди инновационного сообщества Самарской области и России. За участниками Стартап тура всегда с интересом следят, а уж проекты победителей точноизучают с пристрастием. Ну и бабушки, когда увидели новости по телевизору, очень гордились внуком, мне было приятно. Но в целом жизнь не особо изменилась: мы все так же разрабатываем и запускаем на рынокбиотехнологические продукты, компания растет и развивается согласно нашим планам.

— Вы снова выступили на Стартап-туре, дошли до полуфинала. Жалеете, что в этот раз не выиграли?

— Да, мы представили проект «Лактоспрей», который«ИнБио» запустила в разгар пандемии COVID-19. Это спрей с живыми лактобактериями, которые создают защитную пленку на слизистых верхних дыхательных путей, препятствуют адгезии вирусов и повышают местный иммунитет организма. Мы уже протестировали его в «красной зоне» COVID-госпиталей, и онпоказал отличные результаты. Главной целью нашего участия в Стартап-туре было рассказать о «Лактоспрее», донести до потенциальных инвесторов и дистрибьюторов сигнал о том, что «ИнБио» ищет сильного партнера для масштабирования, и у нас получилось. В финал вышли перспективные проекты, которым, возможно, были более необходимы денежные средства. Мы же проведем работу над ошибками и будем двигаться дальше.

— Что обязательно нужно учесть стартаперу, который хочет реализовать свой проект? Дайте пару советов.

— Думаю, стоит сказать, что стартапер— это не наемный менеджер. Основатели стартапа — это реальные универсальные солдаты. Помню, на первых парах каждый из нас был в компании всем —от маркетолога и медицинского представителя до до грузчика и работника производства. Звучит, наверное, страшно, но это невероятно интересное бремя.

Еще на старте нужно ответить себе на два вопроса —«Куда?» и «С кем?». Проект важен, но команда еще важнее. Даже самые крутые идеи останавливалисьиз-за отсутствия доверия и сильной команды. В «ИнБио» трое партнеров—Иван Тюмин, Дмитрий Перепелица и я. Когда мы встретились и решили создать крутой стартап, мы договорились, что для достижения результата будем выкладываться по полной, решать проблемы сообща, а успех делить поровну. И мы до сих пор стараемся придерживаться этих договоренностей.