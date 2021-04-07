Куда сдать старые шины в Самаре и почему их лучше не носить на помойку

Старые покрышки можно оставить в автосервисе, но лучше сдать на переработку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дороги очистились от снега и льда, автомобилисты «переобуваются», и перед ними встает неизбежный вопрос – куда сдать старые шины в Самаре? Ведь автомобильные покрышки относятся к опасным отходам, и просто отнести их на помойку нельзя – при вывозе мусора старые шины имеют право не забирать. Конечно, можно осчастливить местных пенсионерок и дать возможность вырезать из покрышек традиционных лебедей, но лучше все-таки сдать старые шины в Самаре на утилизацию.

Вариант 1: автосервис

Оставить в автосервисе или шиномонтажке, где вы «переобували» своего железного коня. В большинстве случаев здесь согласятся принять у клиентов старые покрышки. В лучшем случае автосервис сам отправит покрышки на утилизацию. В худшем – они отправятся отсюда на свалку.

Вариант 2: сдать на переработку как физлицо

Сдать старые шины в переработку в Самаре и Тольятти можно в частном порядке. От физлиц покрышки принимают на утилизацию на «Самарском резиноперерабатывающем заводе». В Тольятти – на «Поволжском шиноперерабатывающем заводе». Привезти шины нужно будет самостоятельно, лучше всего – заранее предупредить об этом накануне. Платить за утилизацию не придется, но и вам за сданные шины никто не заплатит. Зато вы сможете быть уверены, что вредные отходы отправятся не на свалку, а будут утилизированы: на заводах покрышки превратят в резиновую крошку и далее используют для изготовления автомобильных ковриков, брызговиков, плитку для покрытия детских и спортивных площадок и т.д.

Вариант 3: заключить договор на вывоз как юрлицо

Если самостоятельно ехать на завод вам недосуг, то можно заключить договор на вывоз автопокрышек. Правда, сделать это можно только с юрлицом. Например, такой договор может по просьбе жителей заключить ТСЖ. За вывоз покрышек в таком случае придется заплатить.

В Самаре вывозом шин от юрлиц занимаются несколько компаний: «Самарский резиноперерабатывающий завод», «Северный альянс», «ЭкоТехпром-Юг», «ТНП-Сервис», «ЭкоВоз» и другие. Вывоз покрышек обойдется в сумму от 3,5 тыс. до 10 тысяч рублей за тонну (в тонну поместится от 50 до 130 покрышек в зависимости от их размера).

А вот в Тольятти юрлицам за сданные шины, напротив, заплатит переработчик – «Поволжский шиноперерабатывающий завод. За тонну сданных на утилизацию покрышек можно получить 1,5 тысяч рублей с НДС или 1,3 тысячи без НДС. То есть организовать вывоз покрышек и окупить транспортные расходы силами ТСЖ – вполне реально.

НА ЗАМЕТКУ

Какие шины нельзя сдать на утилизацию в Самаре:

- шипованные,

- с дисками,

-покрашенные.

КОМПЕТЕНТНО

Виктор Часовских,

Председатель комитета по строительству, ЖКХ и местному самоуправлению Общественной палаты Самарской области

- Региональный оператор обязан вывозить с контейнерных площадок только ТКО – твердые коммунальные отходы. Автомобильные покрышки к ним не относятся, это уже другой класс опасности отходов. Поэтому вывозом старых шин должны заниматься специализированные организации. Теоретически договор на утилизацию автопокрышек могут заключить управляющая компания или ТСЖ, однако это не относится к их прямым обязанностям.

КОНКРЕТНО

Куда сдать шины в Самаре и Тольятти:

«Самарский резиноперерабатывающий завод»: Самара, пос. Красная Глинка, кв-л 2, д. 24, оф. 1. Телефон отдела продаж - +7 937 207-11-77,

«Северный альянс»: Самара, пр.Кирова, д. 415. Многоканальный телефон (846) 922-63-31

«ЭкоТехпром-Юг», Самара, ул. Красноармейская, 1. Тел. (846) 206-01-50

«ТНП-сервис», г.Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 7А, корп. 1, оф. 227, тел. 977-74-75

«ЭкоВоз»: г.Самара, ул. Силовая, д. 11, оф. 3, тел. 205-03-65

«Поволжский шиноперерабатывающий завод»: г.Тольятти, ул.Северная, 34. Тел. 8987-452-43-34, 8-800-250-51-98.