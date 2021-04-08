Женские «Крылья Советов» провели открытую тренировку. Показываем, кто защищает цвета команды

В Самаре спустя годы появилась профессиональная команда по женскому футболу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женская команда «Крылья Советов», некоторые футболистки которой только-только подписали свои первые профессиональные контракты, провела открытую тренировку на стадионе «Металлург». Девушки поработали с мячом и попозировали для фотографов.

Совсем скоро девушки начнут сезон в Первой лиге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возглавляет команду Галина Комарова, в прошлом известная футболистка. Вместе с самарским ЦСК ВВС она дважды становилась чемпионкой страны.

В послужном списке Галины Комаровой 59 матчей за сборную России.

Главный тренер команды – Галина Комарова (на заднем фоне). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь ей предстоит возрождать женский футбол в Самаре, конечно, вместе со своей командой и руководством «Крыльев».

Тренировка прошла на одном из полей «Металлурга». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женские «Крылья Советов» появились еще в 2019 году, однако та команда была еще не профессиональной. Она относилась к академии «Крыльев», а сейчас перешла под крыло клуба.

- У нас все воспитанницы Самарской области. Совсем скоро все девушки станут профессионалами - сейчас решают бумажные вопросы, - отметила во время открытой тренировки наставник команды Галина Комарова.

В клубе планируют, что в ближайшем будущем женская команда дебютирует в Суперлиге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верим, что увидим женские «Крылья» на «Солидарность Арене». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом несколько девушек уже подписали контракты с «Крыльями Советов». Это Марина Дёгтева, Полина Гефко, Полина Гусарова, Анастасия Руднева и Дарья Корчагина.

В этом сезоне команда будет выступать в Первой лиге (аналог ФНЛ в мужском футболе), однако на «Крылья Советов» у руководства клуба и областных властей большие планы. В частности, команда должна выступать в Суперлиге.

Капитан ЖФК «Крылья Советов» Мария Черепанова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Надеюсь, наша команда выйдет на высокий уровень и девушки в скором времени начнут своё выступление в Суперлиге. А пока сезон 1 лиги начнётся в апреле. Формат отличается от мужского футбола, здесь есть разделение на территориальные зоны. В Самаре, отмечу, большие традиции именно в женском футболе. Свое имя в историю вписала команда, которая добивалась больших успехов – 4 раза выигрывала чемпионат России, побеждала в национальном Кубке. Тогда команда выступала под брендом ЦСК ВВС. Теперь у нас есть женская команда «Крылья Советов», которая входит в структуру клуба. Глобальных задач на первый сезон не ставим. Главное сыграться, прочувствовать профессиональный уровень. Уже потом отталкиваться от этого. В команде девушки, возраст которых от 15 до 25 лет. Если рассматривать с прицелом на будущее, то точно наша команда должна быть представлена в Суперлиге, элите отечественного женского клубного футбола, - сказал на презентации команды гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий.

Женские «Крылья» существуют с 2019 года, однако только сейчас она становится профессиональной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домашняя арена женских «КС» - стадион «Металлург». Они там базируются и будут там играть.

- Хочу пожелать девушкам удачи! Двигаться только вперед к своей цели и продолжать работать над собой. Сейчас женский футбол в нашей стране развивается серьезно. Желаю дорасти до сборной! Главное - без травм, - пожелал удачи женской команде нападающий «Крыльев» Иван Сергеев.

Эти девушки будут возрождать женский футбол в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, когда женская команда дорастет до Суперлиги и если матчи девушек будут популярны в Самаре, то некоторые домашние игры могут пройти на 45-тысячном стадионе «Солидарность Арена».