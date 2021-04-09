Партия «Новые люди» финансово поддержит инициативы жителей Самарской области

ри проекта из Самары стали победителями всероссийского конкурса «Марафон идей»

- Я не могу поверить, что мы победили и получили 100 тысяч на реализацию нашего проекта! – Владлена Борисова с трудом сдерживает эмоции. – Я, наверное, так и поеду домой, с этим сертификатом в руках.

Два года назад Владлена стала мамой. В декрете, молодая учительница заметила, что в Самаре не так много мест, куда можно сходить всей семьей, особенно, если в семье есть маленькие дети. Так и появилась идея семейного фестиваля, который будет способствовать укреплению семейных ценностей, и где станет интересно всем: папам, мамам, грудничкам и подросткам, и даже бабушкам и дедушкам. Владлена Борисова вместе с единомышленниками, такими же мамами в декрете, уже организовывала подобные мероприятия, но в планах активистки – сделать масштабный фестиваль.

Партия «Новые люди» готова поддержать все идеи, которые к ним пришли

- Мероприятия, которые мы делаем - некоммерческие, но на их организацию уходит много затрат. Но мы поняли, что нам небезразлично то, что у нас в Самаре, - рассказывает Владлена. – Мы узнали, что партия «Новые люди» проводит всероссийский конкурс «Марафон идей», а его победители получат средства на воплощение в жизнь своего проекта. Подумали: «а вдруг!» и подали заявку. Я поверить не могла, что наша заявка может выстрелить. И теперь, когда есть такая помощь, фестиваль будет еще масштабнее и эффективнее. Мы планируем сделать его визитной карточной Самарской области и подавать пример мамам из других регионов.

Проект «Организация и проведение семейных фестивалей» занял второе место «Марафона идей» в Самарской области. Всего на всероссийский конкурс от партии «Новые люди» инициативные россияне прислали 15 327 заявок из 65 регионов. Сбор проектов проходил с 12 февраля по 12 марта. Участие в марафоне мог принять любой желающий, предложив идею того, как сделать лучше жизнь своего города, края или всей страны. Для участия требовалось лишь заполнить заявку на сайте проекта.

Самыми активными оказались жители Московской области - 2189 идей, в тройку активных регионов вошел также Санкт-Петербург – 1064 заявки и Свердловская область – 705 заявок. Жители Самарской области для участия в конкурсе представили 234 заявки. С 15 марта по всей России проходят конференции, где выбирают лучшие инициативы со всей страны.

- Я очень рад, что пришло так много идей от людей, которые хотят делать свою жизнь и пространство вокруг лучше. Жители Самарской области представили действительно качественные идеи. В финал вышли десять проектов, выбрать победителей было сложно, - поделился впечатлениями председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Самарской области Роман Маркаров.

Жители Самарской области для участия в конкурсе представили 234 заявки

Также в числе победителей Дмитрий Стулов и его проект «Творческое пространство «ART-PEOPLE». ART-People - это место, где проходят репетиции, мастер классы, выставки, спектакли, кинопоказы, спортивные занятия, концерты и многое другое. Главный принцип: никакой цензуры, если творчество в рамках закона и никакой арендной платы для участников пространства. Проект уже функционирует и объединяет творческих людей. 50 тысяч рублей, который Дмитрий получил благодаря «Марафону идей», пойдут на обустройство. В планах подготовить кабинет для хореографических занятий, изменить освещение и обустроить фотостудию.

Победителем «Марафона идей» стал проект Владимира Мотрюкова «Экоквартал». В рамках проекта его автор намерен облагородить второй квартал Автозаводского района Тольятти. За три месяца проекта там должны появиться точки для раздельного сбора мусора, клумбы и деревья, а каждую неделю будут проходить внутриквартальные праздники с экологической и социальной направленностью.

- Постараемся вовлечь в проект, как можно больше людей из соседних домов, чтобы люди видели в окно, как идут работы, и выходили помогать, - отмечает Владимира Мотрюкова. На реализацию своего проекта он получил 150 000 тысяч рублей.

Участие в марафоне мог принять любой желающий

Самой взрослой участнице конкурса 75 лет - это пенсионерка из Оренбурга. При этом самому молодому участнику 18 лет - это выпускник колледжа из Владивостока. Продвигать полезные идеи для партии «Новые люди» привычное дело.

- Для того, чтобы обустроить страну не обязательно быть партийным человеком. Мы готовы поддержать креативные и полезные идеи любого человека, независимо от его партийной принадлежности. Все идеи марафона вошли в банк идей, некоторые из них войдут в федеральную программу партии, другие будут реализованы в регионах. Победителем мы также поможем организационно и информационно. Мы не просто передадим средства и забудем этих людей, мы готовы включаться в их идеи, и работать совместно. Я уверен, что это получатся действительно качественные проекты, которые вдохновят и других людей воплощать в жизнь свои идеи и проявлять инициативу, - уверил заместитель руководителя исполкома партии «Новые люди» Александр Демин. - Одна из ключевых задач партии - создать такое культурное пространство, в котором идеи и инициативы - норма для людей. В наш штаб люди приходят со своими инициативами, но мы хотим, чтобы это было не только внутри штаба, а чтобы в этот процесс влилось как можно больше людей.

На выборах в 2020 году Новые люди сумели пройти по партийным спискам в четыре региональных парламента, в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этом году Новые люди намерены выставить более 200 кандидатов-одномандатников и партийный список на выборах в Госдуму.