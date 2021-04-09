«Никто не знал, что в космос отправят человека»: как в Самаре делали двигатели для ракеты Гагарина

Альберт Пиковский рассказал, как в Самаре делали двигатели для ракеты Гагарина Фото: Личный архив

12 апреля 1961 года весь мир с замиранием сердца следил за тем, как от Земли отрывается ракета, стартующая в неизвестность, а в ней на встречу с судьбой отправляется простой советский парень - Юра Гагарин со своей знаменитой открытой улыбкой и казавшимся бесшабашным «Поехали!». Сегодня уже не является секретом: старт ракеты-носителя обеспечили двигатели производства п/я 32 – так в то время назывался ПАО «ОДК – Кузнецов». Но знали ли заводчане о роли изготовленной ими продукции в событии, заставившем ликовать весь мир? Как прошла легендарная встреча Юрия Гагарина и Германа Титова с коллективом предприятия? Никаких фотодокументов, запечатлевших ее, до нас не дошло. Ветеран производства ракетных двигателей Альберт Анатольевич Пиковский рассказал журналистам КП-Самара некоторые подробности событий тех лет.

Сейчас ветеран считает, что перспективы ракетного двигателестроения связаны с новыми видами топлива Фото: Личный архив

– Альберт Анатольевич, когда и как начался ваш путь в двигателестроении?

–В Куйбышевском авиационном институте, где я получал специальность «инженер-механик двигателей летательных аппаратов», нас обучали по расширенной программе. Целый год студенты специализировались на ракетной технике. Это было связано с тем, что в космос уже запускали спутники, и планировалось дальнейшее освоение космических просторов.

На последнем курсе я уже работал на заводе имени Фрунзе, по окончании вуза в ноябре 1959 года меня приняли на должность технолога цеха №4. Занимался и «семеркой», и «девяткой» (межконтинентальные баллистические ракеты Р-7 и Р-9 – прим. ред.), а потом пошли «восьмидесятые» заказы – такое название получили на предприятии двигатели «НК». В период Карибского кризиса глава государства Никита Хрущев заявил, что у СССР есть ракета, которая с точностью до метра попадает в колышек в акватории океана, – он имел в виду как раз «девятку». Но когда Никита Сергеевич говорил об этом всему миру, двигатель еще проходил доработку…

Для отработки «девятки» я на длительный срок был командирован в Химки (ОКБ №456, ныне АО «НПО Энергомаш» им. В.П. Глушко – прим. ред.), где получил хороший производственный опыт, благодаря которому стал сначала начальником участка, а потом заместителем начальника цеха.

– Через полтора года после вашего прихода на предприятие состоялся первый полет человека в космос. Знали ли вы, что этот успешный старт обеспечили изделия цеха?

– О том, что полетит человек, никто в производстве не знал, это оказалось для всех неожиданностью. Но и в работе не было никаких авралов в тот момент. Как раз в тот период была впервые введена система 3К,предполагавшая тройной контроль продукции до предъявления ее заказчику. Никакие отклонения не согласовывались – двигатели должны быть изготовлены строго в соответствии с действующей конструкторско-технологической документацией. Надежность ракетных двигателей 99,99% обеспечивала именно эта система. Ужесточение контроля говорило о том, что планируется не обычный полет, а что-то более ответственное. И мы были готовы к тому, что мы делаем не просто двигатели, а двигатели, которые будут греметь на весь мир.

Никого заранее не предупредили и о прибытии Юрия Гагарина на завод в июне 1963 года.

– Как вы узнали об этом?

–В качестве технолога я читал лекции по эксплуатации двигателя офицерам из воинских частей, проходившим обучение на предприятии. В тот день я рассказывал им о пневмогидравлической схеме «девятки». Время подошло к обеду, цех опустел, и я предложил военным подойти к стапелю с матчастью для большей наглядности. Мы встали у стапеля КТИ – и вдруг ворота корпуса распахнулись настежь, чего раньше я никогда не видел, и в цех вошла большая группа людей. Впереди шли Юрий Гагарин, Герман Титов и генерал Николай Каманин, один из первых героев Советского Союза, которого я знал в лицо, так как видел его в Химках. Почетных гостей сопровождало руководство предприятия. Делегация подошла к товарному стапелю, находившемуся на расстоянии около2,5 метров от нас.

В цехе собралось неожиданно много заводчан – свыше ста человек. Пришли даже те, кто не имел допуска в закрытое подразделение. Как им это удалось, и откуда они узнали о визите космонавтов – так и осталось загадкой.

– Надолго ли гости задержались в производстве РД?

– Минут на 30-40, не больше. Состоялся стихийный митинг. Юрий Гагарин буквально на ступеньках стапеля произнес речь. Я не запомнил ее дословно, но помню, что Герман Титов после этого отметил: «Всегда так бывает, что Гагарин сказал, а мне добавить уже нечего!».

Германа Титова я потом встречал еще не раз – будучи инженером, он возглавлял эксплуатационную часть, военное представительство которой находилось на заводе. Все технические решения, которые мы оформляли, ездили к нему согласовывать. В московский кабинет Титова мы попадали без волокиты и вопросы решали быстро.

– Вам довелось общаться на предприятии с основоположником космонавтики Сергеем Королёвым. Расскажите об этом, пожалуйста.

– Когда завод начал работать над двигателями марки «НК», цех №4 разделился пополам, и я перешел в цех №34, который мы построили практически своими руками. Сами возводили корпус, даже работали на крыше, изготавливали стапели. Однажды на предприятие собрался приехать Сергей Павлович Королёв. Накануне визита директор завода Леонид Степанович Чеченя вызвал меня и говорит: «Мне как директору неудобно, а ты как представитель цеха обратись к Сергею Павловичу, скажи, что очень нужны трубы для строительства стапелей». По замыслу главного инженера Петра Акимовича Виттера стапели предполагалось делать открытыми, эстетичными, чтобы под ними не скапливался хлам, соблюдалась культура производства. Для этого требовалось много труб, но их в нужном количестве наши снабженцы никак не могли раздобыть.

Юрий Гагарин тоже приезжал на предприятие Фото: Личный архив

Вместе с Королевым тогда приехал заместитель председателя Совета министров по материально-техническому снабжению Вениамин Дымшиц. Когда я изложил свою просьбу Королёву и тот отреагировал положительно, Дымшиц достал невиданный по тем временам телефон, очень похожий на современный мобильный, позвонил кому-то в Москву, и буквально на следующий день эти трубы нам уже доставили.

Позднее, когда я уже исполнял обязанности начальника цеха №34 – это продолжалось больше пяти лет, – Сергей Павлович раза два отводил меня в сторону от сопровождающих и интересовался, чем мы занимаемся, как идет работа.

Еще мне вспоминается, как Николай Дмитриевич водил по нашему цеху главкома ВВ маршала Катухова и тот говорит, посмотрев на НК-33: «Мне бы эту бандуру, на самолет бы». Мы потом в цехе эту фразу очень часто повторяли. Это он про ракетный двигатель. У Николая Дмитриевича были, конечно, мысли, и для авиации что-то подобное исполнить. Но это были мысли на далекое будущее.

Ракетное производство Фото: Личный архив

–Производству РД вы посвятили около 50 лет, завершив трудовую деятельность в должности начальника ПДО этого производства. С чем вы связываете перспективы ракетного двигателестроения?

– На мой взгляд, они связаны с широким применением новых видов топлива, таких как водород и атомная энергия.

Не стоит забывать и о том, что НК-33 имеет большой потенциал. Мощнее того комплекса двигателей, который мы создали для «лунной ракеты», до сих пор нигде нет.

Как вы оцениваете то, что делает Илон Маск?

- По-моему, он очень большой молодец, я бы так сказал. Мы разговаривали как-то с коллегой об Илоне Маске, он считал, что у Маска с качеством продукции не все в порядке. Все-таки частное лицо, частная компания. Естественно, для них, наверное, прибыль прежде всего. А качество требует хороших затрат. Но, тем не менее, то, что он создал за последнее время, летает. Это уже говорит и о качестве.