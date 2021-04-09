Машина есть? А если найдем? Самарские приставы пришли за имуществом бизнесменов, которые не платят налоги

Сегодня приставы навестили фирмы, сумма долгов которых перевалила за миллион рублей Фото: Александра БУДАЕВА

Виноваты бывшие партнеры

Стройкомпания на ул.Рабочей в Самаре должна государству чуть больше 4 млн рублей: 2,5 из них – налоги, остальное – штрафы и пенни, у приставов на эту контору открыто 10 исполнительных производств.

- Да, виноваты, налоги действительно недоплатили, - признают сотрудники конторы. – Но у нас были объективные сложности: учредители «поделили» фирму, переманили часть клиентов, а тут еще кризис. Вот мы и «попали».

В компании также говорят, что большую часть долгов уже погасили – более 10 млн рублей, остаток суммы надеются внести в ближайшие пару месяцев.

Чтобы побудить руководство фирмы к более активным действиям, приставы решили арестовать часть имущества.

Автомобиль фирмы-должника так давно не использовался, что покрылся толстым слоем пыли Фото: Александра БУДАЕВА

- Через ГИБДД мы выяснили, что на компании зарегистрирован автомобиль «Лада Ларгус», было решено транспортное средство арестовать, но оставить должнику на ответственное хранение, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» судебный пристав-исполнитель Евгений Липаев.

Вот только представителей службы ждал сюрприз: машина в паркинге стояла так долго, что успела покрыться слоем пыли и грязи – собственник говорит, что у нее сел аккумулятор, и поэтому на ней давно никто не ездит.

Разбираться, так ли это, никто не стал, после оформления документов приставы уехали к следующему должнику.

Не все должники сегодня открыли двери приставам Фото: Александра БУДАЕВА

Фирма-призрак

Во время визита по второму адресу нас ждало жестокое разочарование. Оба офиса, где могла и ранее базировалась контора-должник, оказались пусты.

Фирма несколько лет занималась разработкой архитектурных проектов, сотрудничала, в том числе, с муниципальными властями. Но что-то пошло не так, и налоговики выставили архитекторам счет, который они погасить оказались не в состоянии.

Один из офисов сейчас продается, сама компания проходит процедуру ликвидации, так что как «достать» из нее «живые» деньги, пока не совсем понятно. Сейчас контора, вместе с долгами и штрафами должна государству 1,2 млн рублей.

Одна из контор исчезла в неизвестном направлении Фото: Александра БУДАЕВА

Приставы составили акт описи ареста нежилого помещения, его копию отправят должнику адресу «прописки». Так же в двери владельцам офиса оставили «приветик» - повестку с приглашением явиться к приставам.

В списке адресов, которые приставы намерены навестить сегодня, есть и другие компании в разных концах Самары. Каждой из них придется собственным имуществом гарантировать, что долг будет оплачен, причем в ближайшее время.