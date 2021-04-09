Открытие мотосезона в Самаре 2021: календарь мероприятий для байкеров

Судя по плотности событий, самарские байкеры соскучились по массовым мероприятиям Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В этом году массовые мероприятия окончательно вернулись в календарь байкеров. До конца весны в Самарской области пройдет как минимум четыре события, которые представляют интерес для участников мотосообществ. Два из них - музыкальные фестивали с участием сравнительно известных групп. Рассказываем об открытии мотосезона в Самаре 2021.

Еще в марте в социальных сетях появилась афиша о запланированном общегородском самарском открытии сезона 24 апреля, которое устраивает местное отделение мотоклуба «Ночные волки». Однако, по словам сообщества, это была «предварительная информация». Подробностей о мероприятии известно немного: в планах сбор у ТЦ «Амбар» в 13:00, старт колонны в 14:23 и затем празднование в байкерском центре «Самара». Напомним, в прошлом году «Ночным волкам» пришлось отменить событие из-за эпидемиологической ситуации.

Традиционное открытие мотосезона в Тольятти устраивает сообщество «ТЛТмотоград» 9 мая. Но конкретики относительно него почти нет. Судя по афише, ожидаются уместные для этого дня мероприятия патриотической направленности, а также гонка для детей от 2 до 10 лет на беговелах.

Между самарским и тольяттинским открытиями, 1 мая, на базе отдыха «Приволжье» пройдет байк-фестиваль «Майский погром» со внушительной музыкальной программой. Хэдлайнером его станет московский панк-коллектив «Потомучто» — сайд-проект участников группы Znaki. Вход на «Майский погром« обойдется желающим в 500 руб.

Однако единственное весеннее байкерское событие, которое заметно на федеральном уровне, будет проходить с 14 по 16 апреля в центре отдыха «Склон» в Малой Царевщине. Фестиваль «Самарская майовка» обещает различные соревнования, в том числе мотоджимхану, розыгрыш скутера, волжские кулинарные радости и, конечно, концерт. Причем хэдлайнером здесь станет Владимир Аветисян и D`Black Blues Orchestra. Цены на билеты пока неизвестны.

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