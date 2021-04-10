Новые поставки вакцин и ежедневные смерти: что творит коронавирус в Самарской области

Все самое интересное в нашем ежедневном дайджесте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно в Самарской области фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом среди местных жителей. Радует, что эти показатели стали меньше, чем в конце прошлого года. Однако высокими остаются числа летальных исходов. Ежедневно в регионе умирают десятки пациентов, у которых был коронавирус. Врачи пытаются бороться с вирусом, продолжается массовая вакцинация. На этой неделе поступила очередная партия вакцины, прививку сделали боле 200 тысяч человек.

Статистика

По данным на 9 апреля, в Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 200 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 57 528 местных жителей. Из них, более 83% уже справились с опасным заболеванием.

Большинство заболевших несколько дней подряд фиксируют в столице региона. На втором месте Тольятти. За прошедший день большое количество заболевших было зафиксировано в Чапаевске, также всплеск заболевания наблюдается в Сызрани.

Несмотря на то, что количество суточных заболевших снизилось по сравнению с концом прошлого года, когда фиксировалось почти 300 и более заболевших в сутки, наблюдается активный прирост смертей. Ежедневно оперштаб регистрирует десятки новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. С 1 апреля в Самарской области от коронавируса скончались 89 человек.

За минувшие сутки умерли 9 пациентов с коронавирусом. Среди них трое мужчин в возрасте от 64 до 84 лет, которые страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также шесть женщин в возрасте от 49 до 83 лет, которые в большинстве также имели проблемы с сердцем. За весь период коронавирусной пандемии в регионе скончались 1 187 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Новые поставки вакцины

В Самарской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку может сделать любой желающий бесплатно. Прививочные кабинеты открыты в поликлиниках, а в отдаленных населенных пунктах работают мобильные прививочные комплексы. Запись на прививку ведется по телефону регистратуры лечебного учреждения или в личном кабинете на портале Госуслуг.

9 апреля в Самарскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса ГамКовидВак. Партию 7 200 доз доставили в медицинские учреждения региона. За неделю поступило уже 39 600 доз вакцины и ожидаются новые поставки.

По данным областного правительства, в настоящее время более 208 тысяч жителей Самарской области сделали прививку от коронавируса, из них 143 тысячи человек прошли оба этапа и завершили вакцинацию.