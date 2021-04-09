Десятая часть всех убытков аграриев оплачена «Согласием»

Фото: Shutterstock

По словам президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова, фактически с 2019 года впервые полноценно заработала общероссийская система сельхозстрахования, основанная на единых стандартах, стабильной господдержке и более гибких условиях страхования. В частности, был отменен порог снижения урожайности, франшиза расширена до 50%, появилась возможность страхования одного или нескольких рисков на выбор сельхозтоваропроизводителя. В результате за два года четырехкратно – до 6 млн га – вырос размер застрахованных площадей. По оценке НСА, в большинстве аграрных регионов уровень охвата посевов страхованием уже превышает 20%.

В нынешнем году, по прогнозу НСА, потребность аграриев, столкнувшихся с масштабными прошлогодними убытками, в страховании еще больше возрастет. Ведь для сельхозпроизводителей страхование является единственным способом компенсации ущерба. Так, в 2020 году страховщики выплатили аграриям более 3 млрд руб. «В прошлом году система прошла «боевое испытание» страховщики непосредственно участвовали в возмещении ущерба аграриям от крупнейшего комплекса неблагоприятных явлений в АПК с 2012 года – засухи и заморозков, которые нанесли колоссальный ущерб аграриям практически всех южных регионов страны», – комментирует Корней Биждов.

Один из крупнейших агростраховщиков России – страховая компания «Согласие». В 2020 году порядка 350 агропредприятий более чем в 30 регионах страны застраховали сельхозриски в «Согласии». Застрахованная площадь составила свыше 900 тыс. га, поголовье сельхозживотных – порядка 16 млн. Наибольший спрос отмечался в южных регионах страны, где страхователи выбирали характерный для региона риск – атмосферную и почвенную засуху, в то время как на Дальнем Востоке – наводнение и паводок. У средних и мелких хозяйств особым спросом пользовалось страхование одного риска или группы рисков, что позволило значительно снизить стоимость полиса. Крупные хозяйства, напротив, предпочитали полноценную комплексную защиту с низкими франшизами

Страховая компания «Согласие» возместила каждый десятый рубль прошлогодних убытков российских аграриев. По итогам 2020 года компания вошла в топ-3 страховщиков по объему выплат сельхозпроизводителям (319 млн руб.).

«В прошлом году мы урегулировали более 70 убытков сельхозпредприятий. Возмещение получили клиенты в Ставропольском, Краснодарском, Приморском, Пермском и Алтайском крае, Брянской, Калужской, Челябинской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Самарской, Омской областях, а также Удмуртской Республике, республиках Тыва и Татарстан, – рассказывает заместитель генерального директора «Согласия» Екатерина Рысакова. – В 2020 году по сравнению с позапрошлым годом выплаты нашей компании по сельхозстрахованию выросли в три раза. Мы сделали все возможное для удобства клиентов, заключивших договоры агрострахования с нашей компанией. Мы принимали документы для предварительного рассмотрения в любой предоставляемой страхователями форме, оперативно организовывали осмотр. Мы понимали, в каких сложных условиях из-за пандемии оказались сельхозпроизводители и насколько для них важно, принимая во внимание специфику бизнеса, как можно скорее получить возмещение ущерба».