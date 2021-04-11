Волгарь – Крылья Советов 12 апреля 2021: прогноз на матч 36 тура ФНЛ

Самарцы в прекрасном настроении после победы над «Динамо» в Кубке России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 36 тура ФНЛ Волгарь – Крылья Советов 12 апреля 2021 – 0:2.

Эйфория после победы над «Динамо» в Кубке России для «Крыльев» и их болельщиков закончилась, пора возвращаться к трудовым будням ФНЛ. Тем более, что уже через три дня после кубкового матча самарцам предстоит сыграть с крепким «Волгарем», да еще и в Астрахани.

Матч пройдет не в один день с остальными встречами 36 тура ФНЛ, а на день позже. Пока все соперники будут играть в воскресенье, «Крылья» и «Волгарь» встретятся в понедельник, 12 апреля. Это тоже связано с кубковым матчем, который «Крылья» провели в четверг. Лига дала команде Игоря Осинькина дополнительный день для отдыха.

После 35 туров «Крылья» уверенно лидируют в ФНЛ. После возобновления сезона самарцы выиграли все матчи. Отрыв от «Нижнего Новгорода» - четыре очка, при этом у подопечных Игоря Осинькина одна игра в запасе.

«Крылья» сейчас на подъеме, однако за «Волгарь» могут сыграть усталость самарцев после изматывающего матча с «Динамо» и домашние трибуны.

Астраханцы – одно из открытий этого сезона. Команда поднялась из ПФЛ, однако совсем не выглядит новичком из второго дивизиона. Какое-то время волжане шли в лидирующей группе в турнирной таблице ФНЛ, однако чуть сдали и сейчас на девятой строчке.

После возобновления сезона «Волгарь» проиграл только одну игру – неожиданно уступил «Иртышу» 0:1. Также были четыре победы (в том числе над «Аланией») и четыре ничьи (среди которых «Нижний Новгород»). Так что в Астрахани выстроили крепкий коллектив.

«Крыльям» в этой игре не помогут Дмитрий Цыпченко и Александр Гацкан. Оба находятся в лазарете. Также под вопросом участие в матче Дениса Якубы – он тренируется по индивидуальной программе и вряд ли успеет набрать форму к предстоящей встрече.

Несмотря на все это, «Крылья Советов» остаются фаворитом матча. У команды достаточно длинная для ФНЛ скамейка, чтобы закрыть без потери качества выпавшие позиции, а также опытный тренерский штаб, который найдет способ подвести футболистов к игре в оптимальной форме.

Скорее всего, самарцы победят с разницей в два мяча.