В регионе за сутки умерли 39 пациентов с COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество новых заболевших в регионе остается на одном и том же уровне, а вот количество смертей резко выросло. Рассказываем последние новости о коронавирусе на 12 апреля 2021.

Статистика

Количество новых случаев коронавируса в Самарской области продолжает находиться в районе 200. На этот раз заболевших 198. С начала пандемии COVID-19 подхватили 57 927 человек.

Больше всего новых заразившихся в Самаре – 77 человек. Следом идут Тольятти (27) и Отрадный (18). Весь список выглядит так:

- 77 в г. Самара

- 27 в г. Тольятти

- 18 в г. Отрадный

- 17 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Сергиевском районе

- 8 в Волжском районе

- 7 в Приволжском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в г. Сызрань

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Борском районе

Однако больше шокируют цифра погибших. За последние сутки в Самарской области скончались 39 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Столько смертей в регионе не было с начала пандемии.

Почти у всех погибших были сопутствующие заболевания. Самой молодой жертве COVID-19 было 36 лет. Самому пожилому – 93 года.

Вакцинация

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Прививка бесплатная и добровольная. Сделать ее может каждый желающий старше 18 лет, у которого нет медицинских противопоказаний.

Особенно важно сделать прививку людям старше 60 лет и тем, кто по работе много общается с людьми.

Записаться на прививку можно через Госуслуги или по телефону поликлиники.