В регионе за сутки умерли 39 пациентов с COVID-19.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Количество новых заболевших в регионе остается на одном и том же уровне, а вот количество смертей резко выросло. Рассказываем последние новости о коронавирусе на 12 апреля 2021.
Статистика
Количество новых случаев коронавируса в Самарской области продолжает находиться в районе 200. На этот раз заболевших 198. С начала пандемии COVID-19 подхватили 57 927 человек.
Больше всего новых заразившихся в Самаре – 77 человек. Следом идут Тольятти (27) и Отрадный (18). Весь список выглядит так:
- 77 в г. Самара
- 27 в г. Тольятти
- 18 в г. Отрадный
- 17 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Сергиевском районе
- 8 в Волжском районе
- 7 в Приволжском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в г. Сызрань
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Борском районе
Однако больше шокируют цифра погибших. За последние сутки в Самарской области скончались 39 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Столько смертей в регионе не было с начала пандемии.
Почти у всех погибших были сопутствующие заболевания. Самой молодой жертве COVID-19 было 36 лет. Самому пожилому – 93 года.
Вакцинация
В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Прививка бесплатная и добровольная. Сделать ее может каждый желающий старше 18 лет, у которого нет медицинских противопоказаний.
Особенно важно сделать прививку людям старше 60 лет и тем, кто по работе много общается с людьми.
Записаться на прививку можно через Госуслуги или по телефону поликлиники.