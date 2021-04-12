От двигателей для кораблей до Аллеи Трудовой Славы: прямая трансляция автопробега по «космическим» местам Самары

Самару не зря называют космической столицей Фото: Иван МАКЕЕВ

Для жителей Самары День космонавтики не просто календарный праздник. В каждой семье найдется родственник или друг семьи, связанный с аэрокосмическим комплексом. Здесь, в Куйбышеве, в цехах завода «Прогресс» построили первые две ступени ракеты «Восток». Той самой, на которой Юрий Гагарин отправился в космос.

И сейчас, спустя 60 лет с этого знаменательного момента, в Самарской области продолжают работать предприятия ракетно-космического комплекса, а Самару неофициально называют космической столицей России.

В день 60-летнего юбилея первого полета человека в космос журналисты «КП-Самара» присоединились к автопробегу сотрудников ПАО «Кузнецов» по историческим местам города, связанным с космической отраслью. Следим за мероприятием в нашей онлайн-трансляции.