«Крылья Советов» едут в Астрахань за десятой подряд победой? Прямая трансляция матча «КС» — «Волгарь»

"Крылья Советов" еще ни разу не проигрывали "Волгарю". Фото - ФК "Крылья Советов"

В понедельник, 12 апреля, в День космонавтики, самарские «Крылья Советов» на выезде встречаются с астраханским «Волгарем». «КП-Самара» предлагает вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию матча 36-тура ОЛИМП-ФНЛ.

Самарцы подходят к этому матчу после девяти подряд побед в ФНЛ. Еще одну «Крылья» на свой счет записали в Кубке России, на прошлой неделе сенсационно победив московское «Динамо». Кстати, уже известен соперник «Крыльев» по полуфиналу, им стал грозненский «Ахмат», который примет волжан на своей территории.

«Волгарь» в весенней части сезона одержал четыре победы в девяти встречах, один раз проиграл и четырежды сыграл вничью. В турнирной таблице команда идет на грани первой десятки и в случае успеха сегодня может в нее попасть. «Крылья», несмотря на меньшее количество матчей относительно ближайших конкурентов, лидируют в таблице первенства.

Букмекеры фаворитом этого матча считают «Крылья», коэффициент на их победу – 1,6. На ничью – 3,7, на «Волгарь» - 5,2.

В ФНЛ между собой команды играли пять раз, трижды успех сопутствовал «Крыльям». «Волгарь» же в этом противостоянии не побеждал ни разу, лишь дважды смог добиться ничейного результата. В первом круге текущего сезона самарцы победили дома со счетом 3:0.

Рассудит матч Анатолий Жабченко. Стартовый свисток он даст в 18:30 по самарскому времени (17:30 – по московскому). Видео-трансляция будет вестись в «Яндекс.Эфире».