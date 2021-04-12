Возвращение Космопупса: забавный памятник снова у «Самары космической»

Новое поколение самарцев относится к памятнику без предубеждения. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

8 апреля 2011 года Самара дала стране беспрецедентный повод для острот. На площади им. Козлова перед музеем «Самара космическая» был торжественно открыт памятник всем отечественным космонавтам. «Ленточку перерезали» губернатор Самарской области Владимир Артяков, мэр Самары Дмитрий Азаров, дочь Юрия Гагарина Галина и космонавт Олег Кононенко. Проблема оказалась в том, что композиция оказалась слишком легкомысленной для столь пафосной церемонии. Высокие гости с удивлением обнаружили, что памятник представляет собой всего лишь пенопластовую парковую скульптуру. Не вполне пропорциональная безликая фигура в оранжевом скафандре имела вид настолько «мультяшный», что мгновенно получила народное прозвище «Космопупс». Губернатору Артякову оставалось только констатировать: «Уверен, что новая скульптурная композиция займет достойное место среди достопримечательностей нашего региона».

Так оно и вышло. Вскоре после открытия популярный поэт Дмитрий Быков написал о Космопупсе язвительное стихотворение, которое начиналось с таких строк: «Среди самарского ландшафта суровой властною рукой установили космонавта. Он весь из пластика такой. Скульптура, в общем, не для слабых. Тут есть финансовый момент: не знаю, выдали ли бабок на полноценный монумент, но этот – спереди и с тылу надутый пупс по всем статьям – зовется «Памятник распилу» среди простых самаритян».

После такого «наброса» большая часть негатива досталась авторам скульптуры — Александру и Ольге Филимоновым. Не раз им потом пришлось объясняться, что проект памятника был сделан в чудовищной спешке, с минимальным бюджетом и уж тем более не по их инициативе. Однако общественное недоумение оказалось сложно рассеять. И в первый же месяц после открытия Космопупсу потребовалась реставрация — антивандальное покрытие не спасло его от хулиганов. Впоследствии пенопластовый космонавт бывал еще не раз бит, и даже покусан.

Космонавт снова на привычной площади Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Справедливости ради, «памятником распилу» его «простые самаритяне» не называли никогда. Более того, со временем жители и гости города стали охотнее фотографироваться со скульптурой и все реже отпускали в ее адрес ироничные замечания. Когда же у Космопупса появились в соседях по площади инопланетяне, даже скептикам стало ясно, что к памятнику поначалу отнеслись чересчур серьезно. Образ космонавта благополучно перекочевал в оформление экспозиции музея и воплотился в сувенирах.

Однако в сентябре 2019-го площадь перед «Самарой космической» стали готовить к установке более серьезного монумента — памятника Дмитрию Козлову. «Космонавта на время благоустройства территории переместили на хранение на склад. Это сделали, чтобы не повредить фигуру», — комментировал этот факт главный архитектор Самары Игорь Галахов. Дальнейшая судьба скульптуры была неясна.

В зимние праздничные дни 20-го и 21-го года Космопупса поставили на площади им. Куйбышева. На время он стал частью большой фотозоны космической тематики. Затем снова пропал из виду. Поговаривали, что даже если герой и вернется, но непосредственно в музей, а не на площадь перед ним. Все-таки его место заняла куда более солидная композиция, посвященная Козлову.

И все же накануне Дня космонавтики 2021 года Космопупс вернулся. Не на привычное место, но поблизости. Установка его обошлась без каких-либо церемоний, музей о ней не предупреждал. Хотя герою исполнилось в этом году 10 лет, а горожане, в основном, сменили в его отношении гнев на милость.

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