«Это был конфликт между ними двумя»: что показала проверка в пензенском интернате, где воспитателя обвиняют в травле ребенка

15-летняя девочка была вынуждена обратиться в СМИ, после этого начались масштабные проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помогите!

В Пензе возбудили уголовное дело после масштабной проверки центра для детей-инвалидов (полное название – ГБУ СОЗН «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов» в поселке Кичкилейка Пензенского района).

- Да, дело возбудили, но указать статью уголовного кодекса не можем, – загадочно сообщили корреспонденту «Комсомолки» в СУ СКР по Пензенской области. – Все обстоятельства сейчас проверяются.

Основанием для проверки стало мартовское обращение 15-летней воспитанницы центра в СМИ. Девочка рассказала, что ее и других детей на протяжении полутора лет постоянно называют тупыми, обещают колоть им лекарства, сдать в психушку и вообще всячески изводят и травят. По неподтвержденной информации, девочка даже пыталась покончить с собой, и уголовное дело может быть возбуждено как раз по статье «Доведение до самоубийства». Впрочем, говорить на эту тему все заинтересованные лица пока отказываются.

- Мы комментариев никаких не даем! – заявили в самом социально-реабилитационном центре и сразу повесили трубку.

Все уже в порядке

- По поводу уголовного дела вам следует уточнить у правоохранительных органов, мы узнали о конфликте с психологом из соцсетей, и сразу же стали проверять информацию, потому что ранее проблемных вопросов ни педагоги, ни дети не высказывали, - осторожно заметил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан. – И проверка показала, что конфликт был между педагогом-психологом и одним ребенком. Педагог уволился по собственному желанию, у девочки претензий ни к кому больше нет. У нее была проблема именно с психологом. Ситуация урегулирована еще в марте, сразу после публикации.

Сейчас с детьми работает иной психолог, дополнительных специалистов привлекали и для проверки: в центре живут дети с особенностями здоровья, в том числе с задержками развития, и чтобы понять, насколько адекватно они оценивали реальность, пришлось разбираться. Однако с учетом того, что психолога все же уволили, очевидно, что у детей были все основания для жалоб.

Как проблему могла не заметить директор учреждения – не ясно. Власти не обвиняют ее открыто, но подтвердили, что информация о проблемах до нее не доходила, что как минимум странно, поэтому ее также привлекли к ответственности. В областной прокуратуре ситуацию видят иначе: руководство о проблеме знало, но мер никаких не предприняло.

Нарушений - масса

И вообще прокурорская проверка показала, что работа в центре была организована далеко не лучшим образом: сирот не включали в списке детей, претендующих на получение квартир, специалист-психолог, с которой и началась эта история, не имела опыта в работе с инвалидами, а органы опеки, которые могли выявить все эти проблемы и ранее, с проверками в этот центр заходили нечасто. Поэтому, кроме материалов, которые приобщат к уголовному делу, прокуроры собрали отдельные «папочки» - на тех, кого следует привлечь к ответственности за непредоставление информации и ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в «расстрельном списке» - должностные лица самых разных рангов.

Интересно, что в проверке центра для детей-инвалидов в Кичкилейке участвовала и уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. Ранее она активно общалась со СМИ на эту тему. В частности, заявляла журналистам о том, что психолог повел себя непрофессионально, а девочка, которая обратилась за помощью – инвалид-колясочник, умная и позитивная, учится в колледже на ландшафтного дизайнера».

Однако как она оценивает результаты проверок и удовлетворена ли тем, как центр работает сейчас, осталось не ясным. При попытке связаться с ней сегодня, она сообщила, что находится на больничном, хотя в ее аппарате о подобном не упоминали.