Самарцы побеждают в ФНЛ 10-й раз подряд. Фото - ФК "Крылья Советов"

В понедельник, 12 апреля, в Астрахани на стадионе «Центральный» состоялся заключительный матч 36-го тура первенства ФНЛ, в котором встречались местный «Волгарь» и самарские «Крылья Советов».

Самарцы приехали в Астрахань, окрыленные блестящей победой над московским «Динамо» в четвертьфинале Кубка России. В ФНЛ в весенней части «Крылья» тоже выступают успешно, весной не проиграв ни разу.

«Волгарь» такой статистикой похвастаться не может. Команда находится в середине турнирной таблицы, и в весенней части сезона одержала четыре победы в девяти встречах, один раз проиграла и четырежды сыграла вничью.

По ходу сегодняшнего матча, создавалось впечатление, что победная серия самарцев в этом туре может прерваться. «Волгарь», преисполненный желанием отобрать очки у фаворита как этой игры, так и всего сезона, шел вперед.

Самарцы продолжают победную серию. Фото - ФК Крылья Советов

В составе самарцев произошли изменения. Если в кубковой встрече ворота защищал Богдан Овсянников, то на этот раз в рамку вернулся Иван Ломаев. Среди запасных оказался Антон Зиньковский, вновь был заявлен и Сергей Корниленко. Ранее анонсировалось, что он может выйти до конца сезона, символически сыграв прощальный матч, но пока на это нет даже намека.

В первом тайме «Волгарь» отметился парой опасных атак, но молодой голкипер самарцев справлялся, да и игроки, казалось, порой как специально были прямо в него.

Счет забитым голам был открыт во втором тайме, когда арбитр указал на точку после грубой игры хозяев в своей штрафной. Сергеев, лучший бомбардир ФНЛ, подтвердил свой статус, реализовав пенальти. Кстати, в сезоне Сергеев реализовал все 5 пенальти, которые исполнял.

Лишь раз Крыльям удалось поразить ворота соперника. Фото - Фото - ФК Крылья Советов

После этого всплеска событий, ход матча продолжился своим чередом. Несмотря на существенную разницу по положению в турнирной таблице, игра смотрелась как встреча двух равных соперников.

В концовке матча «Крылья» лишились сразу двоих игроков и доигрывали встречу вдевятером. Хозяева горели желанием воспользоваться таким преимуществом, но так и не смогли забить хотя бы раз. Таким образом, благодаря реализованному пенальти самарцы побеждают. Для «Крыльев» это уже десятый успех к ряду в лиге.

Теперь самарцам предстоит сыграть дома. Уже в субботу запланирована игра на «Солидарность Арене», в Самару приедет воронежский «Факел».