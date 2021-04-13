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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 1:00

В Самарской области стабильно по двести заразившихся

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 13 апреля 2021
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области по-прежнему находят много заразившихся

В Самарской области по-прежнему находят много заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 197 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. В оперативном штабе Самарской области рассказали, где нашли новых заболевших.

Большинство заболевших вновь нашли в Самаре – 61 человек. В Тольятти за сутки заболели 29 местных жителей, в Сызрани – 23, в Чапаевске 15 инфицированных, а в Новокуйбышевске – 10.

За минувшие сутки в Самарской области скончались 5 человек. Среди них, 69-летний мужчина и женщина 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, 81-летний мужчина, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Также умерла 59-летняя женщина, которая при жизни не имела сопутствующих заболеваний. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 1255 летальных случаев, среди заболевших.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 58 124 человека. Из общего числа заболевших, 54 951 пациент успешно справился с опасным заболеванием, в том числе 211 человек выздоровели за сутки. Умерли 1 255 человек.

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