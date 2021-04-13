Продолжатели большого дела: молодые сотрудники «ОДК-Кузнецов» в День космонавтики устроили автопробег

Стартовал пробег с территории предприятия "ОДК-Кузнецов" Фото: Евгения ВАСИНА

Для сотрудников этого предприятия День космонавтики личный праздник. Ведь все пилотируемые и грузовые космические корабли в СССР и России – «Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс» – запущены с помощью ЖРД РД-107, РД-108, НК-33 и их модификаций серийного производства ПАО «ОДК-Кузнецов». Вот и те самые двигатели, что вывели на орбиту ракету с первым человеком на борту, были собранны именно здесь.

Каждый год в честь полета Юрия Гагарина молодежный актив завода отправляется в автопробег по памятным местам Самары, связанным с авиационно-космической отраслью, чтобы возложить цветы и почтить память известных коллег. Юбилейный год не стал исключением.

- 12 апреля 1961 года вошло в историю и всегда в ней останется. Именно наши двигатели сделали этот полет возможным, и мы должны гордится этим, передавать эту гордость будущим поколениям и, самое главное, своим трудом подтверждать легендарное имя, - обратился к молодым сотрудникам предприятия руководитель «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев и дал старт акции традиционным «Поехали».

Первой остановкой стал сквер Авиаторов. Здесь установлен бюст Николаю Дмитриевичу Кузнецову, советскому генеральному конструктору авиационных и ракетных двигателей, имя которого и носит завод. Юные жители Самары, что гуляли с родителями в этот момент неподалеку, с большим интересом наблюдали за участниками автопробега.

Возложение цветов к бюсту советского генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Дмитриевича Кузнецова Фото: Евгения ВАСИНА

- Очень важно хранить наши традиции и историю. Мы продолжатели великого дела, создаем ракетные и авиационные двигатели. У нас полный цикл производства: от проектирования, заготовок из металла до испытаний готового двигателя. И сегодня наше предприятие динамично развивается. По сей день наши двигатели успешно выводят ракеты на орбиту Земли, - с удовольствием рассказала любопытным самарцам ведущий инженер сервисного центра «ОДК-Кузнецов» Дарина Бардо.

Следующей остановкой стал Самарский университет. Здесь сотрудники «ОДК – Кузнецов», большинство из которых являются выпускниками этого вуза, возложили цветы к бюсту Сергея Павловича Королёва, советского учёного и конструктора и отправились к музею «Самара Космическая», где установлен монумент Дмитрию Ильичу Козлову — советскому и российскому конструктору ракетно-космической техники.

Автопробег для заводчан лишь один из этапов празднования юбилея первого полета человека в космос. К сохранению истории на заводе относятся особенно бережно. Здесь работает музей, где хранятся материалы, связанные с созданием авиационной и космической техники, он регулярно пополняется, в том числе из архивов предприятия.

У музея «Самара Космическая» установлен монумент Дмитрию Ильичу Козлову — советскому и российскому конструктору ракетно-космической техники. Фото: Евгения ВАСИНА

- Сейчас у нас проходит ревизия и оцифровка наших архивов. Мы ведем серьезную просветительскую работу среди сотрудников и будущих работников: школьников, учеников средних специальных и высших учебных заведений. У нас проходит День открытых дверей в рамках недели без турникетов, встречи с ветеранами, - добавил Алексей Соболев.

У предприятия 13 подшефных школ, но ко Дню космонавтики молодые сотрудники завода в прямом эфире из сборочного цеха ракетных двигателей устроили онлайн урок для всех, кому интересно прикоснуться к ракетно-космической отрасли.

- Мы рассказали школьникам про работу конструкторов, технологов и слесарей-сборщиков. На связи были более 100 школ Самарской области. Нам было важно рассказать и показать ребятам, что работать на заводе интересно и престижно, ведь за трудовой молодежью будущее, - рассказал подробнее слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов.

Завершился автопробег на самой большой площади города, где заводчане торжественно развернули флаг акции, на котором красовались автографы руководителя предприятия, области и других известных людей региона.