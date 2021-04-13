Кто такие кряшены и что будет с холодильником в горе? В Самаре презентовали книгу о неизведанных местах Поволжья

Работы восьми авторов из Самарской области вошли в книгу «Низведенное Поволжье 3.0». Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

- Это место уникально со строительной, инженерной и природной точек зрения. Сейчас холодильное оборудование отключено, но гора еще держит температуру. Однако всем этим чудесам осталось 10-12 лет, и самый огромный холодильник Самарской области превратится в обычные штольни, - рассказывает Ирина Чечурина во время презентации третьей книги альманаха «Неизведанное Поволжье».

Книга вышла тиражом в 1500 экземпляров. Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

На этот раз творческие работы восьми авторов из Самарской области, участников конкурса от компании «Ростелеком», вошли в книгу. В их числе проект Ирины «Гигантский подземный холодильник», посвященный «Самарскому холодильному комбинату 2». Именно там во времена СССР хранилось 16 тонн продуктов - стратегический запас страны.

Нам есть, чем гордиться

Всего на конкурс «Неизведанное Поволжье» в 2019 году 187 авторов прислали 196 творческих работ. Лучшее из них вошли в одноименный сборник. Это уникальное собрание истории об удивительных местах и необычных людях 13 волжских регионов. Каждую историю можно использовать в качестве путеводителя или материала для нестандартной экскурсии.

Ирина Чечурина рассказывает о гигантском подземном холодильнике. Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

- Замечательный проект «Неизведанное Поволжье», который сделал «Ростелеком». Такие книги служат важному делу - просветительству, а это очень актуально, особенно сейчас, когда многие архитектурные и природные памятники под угрозой исчезновения. Подобные книги дают нам возможность остановить это разрушение, задуматься, увидеть в каком чудесном городе, в каком удивительном крае мы живем. Этот проект нужно развивать и дальше, - отметил руководитель пресс-службы Самарской губернской думы Валерий Мокштадт. Сейчас Валерий работает в музее, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне при Самарской губернской думе, и точно знает насколько важно сохранять историю родного края, собирая ее по крупицам.

Так бережно и осторожно собирала информацию о кряшенах, живущих в селе Назаровка Самарской области, Елена Шишкина. Кряшены – этноконфессоинальная группа в составе татар волжского и уральского регионов. Это удивительные люди, которые исповедуют православие и тщательно хранят свои традиции. Познакомиться с ними могут читатели «Неизведанного Поволжья 3.0».

Елена Шишкина бережно собрала информацию о кряшенах, живущих в селе Назаровка Самарской области. Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Все началось с конкурса

Альманах появился на свет благодаря конкурсу «Я тут был», который в 2013 году проводила компании «Ростелеком». В Самарской области это начинание поддержал региональный департамент туризма.

Участники конкурса приятно удивили организаторов качеством и количеством присланных работ. Лучшие материалы были бережно собраны и опубликованы. Так и появилась первая книга альманаха. В 2015 году вышла вторая – «Неизведанное Поволжье 2.0».

Третью книгу серии презентовали этой весной. Интересные тексты и яркие иллюстрации погружают читателей в атмосферу волжских красот. Можно отправиться в виртуальную «Жигулевскую кругосветку» на байдарках с Антоном Черепком. Насладится шикарными закатами, которые запечатлела Инга Пеннер. Узнать все самое интересное о 32 квартале Тольятти, историю которого удалось раскрыть Юрию Ледневу. Побывать в Екатериновке вместе с Евгенией Васиной и Светланой Маковеевой. Взобраться на Молодецкий курган с Еленой Игониной.

Презентация прошла в музеи Модерна. Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

- Я считаю, что это очень полезные проекты, и я благодарен компании «Ростелеком» за то, что она сохраняет традицию рассказов путешественников о достопримечательностях и людях. А самое главное - преобразует в формат книги «Неизведанное Поволжье». Реальное воплощение впечатлений придает не только ощущения серьезности и солидности авторам, но и удовольствия держать в руках настоящую книгу - читателям, - отметил один из авторов Антон Черепок.

Книга вышла тиражом в 1500 экземпляров, в магазинах ее не найти. В Самаре полистать альманах «Неизведанное Поволжье 3.0» можно в областном историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина, Музеи модерна, филиале Государственной Третьяковской галереи, областном художественном музеи и областной научной универсальной библиотеке. Также издание уже доступно в электронной версии. Отправиться в виртуальное путешествие по волжским городам и селам может любой желающий.