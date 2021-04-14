«Не чистили туалет, вот и развалились»: показываем эпичные фото с обрушения дома в историческом центре Самары

Под угрозой после ЧП остается соседний дом на Садовой, 3 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В историческом центре Самары утром в среду 14 апреля произошло ЧП. На Садовой, 5 обрушилась стена жилого дома 1917 года постройки. К счастью, обошлось без жертв, но сразу несколько семей лишились крыши над головой. Журналисты «Комсомолки» побывали на месте событий и узнали, что там произошло.

Территория вокруг строения оцеплена. Там работают правоохранители, сотрудники МЧС, медики и даже чиновники. Последние обещают помочь тем, кто попал в неприятную ситуацию, и отмечают, что выводы пока делать рано.

В обстоятельствах случившегося разбирается специальная комиссия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Предварительные причины устанавливаются следственными органами. Эвакуированы 12 человек. Одной семье из пяти человек, в которой три ребенка, требуется пункт временного размещения, — сообщил глава Самарского района Роман Радюков. — Он предоставлен на Ленинской, 156. Они будут под наблюдением. Остальные жильцы отказались от временного размещения.

Скорая и росгвардейцы тоже работали на месте событий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Радюков подчеркнул, что уже сегодня днем пройдет собрание с органами опеки, имущественными структурами и другими службами. Проблемную ситуацию там обязательно обсудят:

— Литера А у этого дома не признана аварийной, литера К — признана. Предстоит провести обследование — не будет ли дальнейшего обрушения? Газ и электричество отключены, как и в соседнем доме № 3, который снизу. Он тоже эвакуирован сейчас.

Место ЧП сейчас огорожено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Люди, проживающие в том самом доме № 3 негодуют — мы же предупреждали соседей!

— В одной из квартир люди себе организовали туалет. Там выгребная яма, которые не чистили никогда. И она постоянно подмывала грунт. Вот и вымыла до того, пока тут все не обвалилось, — делится с «КП-Самара» местный житель Николай.

Мужчиа уверен, что рано или поздно это происшествия должно было случится. Постройки давно пришли в негодность, а с таким грунтом все стало еще хуже.

Жители соседних домов уверены, что жители дома № 5 плохо обращались с грунтом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Они сами выкопали эту яму. Это же постоянная сырость, постоянное давление. Зимой мерзнет, а летом чача обычная, часть земли отходила на глазах. Туалет есть на улице. Хотите свой? Так выкачивайте его — и все будет нормально! Не чистили туалет, вот и развалились! — уверен наш собеседник.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются в администрации. Проверку также проводят следственные органы и прокуратура.

На месте событий работают силовики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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