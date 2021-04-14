В Самаре обрушилась стена жилого дома

У очередного старого дома в Самаре обрушилась стена. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Стена жилого дома обрушилась в Самаре в среду, 14 апреля, сообщают в региональном МЧС.

Информация об обрушении поступила в МЧС утром в 7:43. Обрушилась стена 3-этажного дома по адресу Садовая, 5. Это дом 1917 года постройки, который был признан аварийным в 2015 году.

Как выяснилось, обрушилась часть стены, до приезда оперативных служб из дома сами эвакуировались 14 человек, в том числе пятеро детей.

На месте происшествия работали 40 человек и 12 единиц техники. По имеющимся данным, погибших и пострадавших не было, за медицинской помощью жильцы не обращались. Для них развернули пункт временного содержания на Некрасовской, 56.

В результате обрушения стены никто не пострадал. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

На месте работали представители прокуратуры. В надзорном ведомстве проверят ответственных за содержание дома, а также проконтролируют, как будут обеспечивать временным жильем жителей разрушенного дома.

Проверку проводит также следственный комитет региона. Следователи выясняют, почему обрушился дом, что к этому привело, устанавливают виновных.

Это не первое обрушение ветхого дома в Самаре. Ранее на улице Галактионовской разрушились сразу два дома. В сентябре прошлого года рухнула стена по адресу Галактионовская,153, где лишь чудом никто не пострадал. Сейчас в доме идут работы, его пытаются восстановить.

В марте этого года уже на Галактионовской, 84 обрушилась стена двухэтажного дома. Как выяснилось, дом был аварийным, там проживало несколько человек. Пострадавших тогда тоже не было.