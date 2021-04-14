Свежие новости о «Крыльях Советов» на 14 апреля 2021: матч с «Амкалом» и рекорд в ФНЛ

«Крылья» готовятся к 37 туру ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» выдали огненную неделю, пройдя в полуфинал Кубка России и упрочив лидирующие позиции в ФНЛ. Впереди еще больше всего интересного. Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 14 апреля 2021.

Принципиальнейший матч с «Ахматом»

В четвертьфинале Кубка России «Крылья» разобрались с московским «Динамо» 2:0. Бело-голубые приехали в Самару в статусе одного из лидеров РПЛ, однако команда Осинькина дала москвичам бой на «Солидарность Арене».

В полуфинале жребий свел «Крылья Советов» и «Ахмат». Пожалуй, более принципиального противостояния представить трудно.

- Есть две подоплеки. Первый – соперника тренирует Андрей Талалаев, который в конце прошлого сезона работал в «Крыльях», - прокомментировал итоги жеребьевки генеральный директор «КС» Евгений Калакуцкий. – Вторая – в финале 2004 года самарцы уступили как раз команде из Грозного.

Матч пройдет 21 апреля на поле «Ахмата».

Новый рекорд ФНЛ

После «Динамо» «Крылья» обыграли «Волгарь» в Астрахани. Единственный гол с пенальти забил Иван Сергеев.

Эта победа стала 10-ой подряд для самарцев в Футбольной национальной лиге. Это новый рекорд ФНЛ.

Разница мячей в этих встречах – 26:2. А на счету Ивана Сергеева уже 33 гола. До рекорда Федькова осталось пять мячей.

Матч с «Амкалом»

«Крылья» наконец объявили дату встречи с командой блогеров «Амкалом». Пройдет она сразу после окончания матча 37 тура ФНЛ против «Факела» - в субботу, 17 апреля.

Игра с воронежской командой начнется в 15:00, с «Амкалом» - в 17:30. Обе встречи пройдут на «Солидарность Арене».

Правда, пока не понятно, кто именно из «Крыльев» сыграет против блогеров. Также еще не объявили, как попасть на игру и что будет происходить вокруг этой встречи.

«КС-2» проиграли «Динамо»

«Крылья Советов-2» сыграли в ПФЛ против барнаульского «Динамо». Встреча проходила на «Металлурге» и закончилась поражением самарской молодежи 0:2.

Следующий матч вторых «Крыльев» в Профессиональной футбольной лиге пройдет уже в эту пятницу, 16 апреля. Самарцы примут на «Металлурге» «Челябинск».