Где самарцам помогут справиться с повышенным артериальным давлением

Центр артериальной гипертензии работает на базе кардиологического отделения ЧУЗ КБ РЖД-Медицина в Самаре Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно статистике, в России у 40 % женщин и 48 % мужчин диагностируют повышение артериального давления. Распространенность гипертонии увеличивается на 4 % в год. Артериальная гипертензия - заболевание, которое во всем мире сравнивают с неинфекционной пандемией XXI века.

Диагноз артериальной гипертензии, по определению ВОЗ, ставится при наличии у пациента стойкого повышения артериального давления до уровня 140 и 90 мм. рт. ст. и выше. Это может быть самостоятельным заболеванием или проявлением патологии почек, сосудов почек, надпочечников, щитовидной железы и других недугов.

Помочь найти точную причину проблемы и улучшить состояние пациента могут специалисты Центра артериальной гипертензии, который работает на базе кардиологического отделения ЧУЗ КБ РЖД-Медицина в Самаре. Это единственный специализированный центр по артериальной гипертонии в Поволжье с опытом работы более 20 лет. Кстати, кардиологическое отделение ЧУЗ КБ РЖД-Медицина в Самаре в 2019 году отметило 50-летний юбилей.

- Механизмы формирования артериальной гипертензии настолько сложны и многообразны, что подобрать гипотензивный препарат может только врач. Никакое самолечение недопустимо. Если у Вас периодически повышается давление, необходимо обратиться к врачу, чтобы своевременно выявить причину заболевания и начать лечение, - отмечают специалисты Центра артериальной гипертензии.

Почему пациенты выбирают центр артериальной гипертензии:

- индивидуальная программа обследования и лечения с учетом суточного ритма артериального давления;

- современные методы диагностики: эхокардиография, дуплексное сканирование сосудов, суточное мониторирование АД и ЭКГ;

- полный спектр гормональных исследований;

- компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, аорто-ангиография почечных артерий и другие исследования.

Конкретно:

Центр артериальной гипертензии на базе кардиологического отделения ЧУЗ КБ РЖД-Медицина в Самаре

Адрес: Самара, ул. Г. Аксакова, дом 13.

Телефон для записи 8 (846) 300-42-52 или через наш сайт (онлайн запись).

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