Крылья Советов – Факел 17 апреля 2021: прогноз на матч 37 тура ФНЛ

«Крылья» выиграли все матчи после возобновления сезона. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 37 тура ФНЛ Крылья Советов – Факел 17 апреля 2021 – 2:0.

В 37 туре Футбольной национальной лиги в гости к лидеру «Крыльям Советов» отправится главное открытие весенней части сезона воронежский «Факел».

Подопечные Олега Василенко после возобновления ФНЛ выдали затяжную серию без поражений (семь побед и одна ничья), которая прервалась во Владикавказе. После этого «Факел» еще добыл три очка в матче с «Текстильщиком».

Благодаря такому мощному старту воронежцы скакнули из нижней части турнирной таблицы на 10 место.

Впрочем, результаты «Крыльев» еще более впечатляющие. Подопечные Игоря Осинькина выиграли все официальные матчи в этом году, включая игры с «Химками» и московским «Динамо» в Кубке России. Самарцы дошли до полуфинала турнира (впервые с 2004 года), а в ФНЛ лидируют с отрывом в четыре очка и матчем в запасе.

В составе «Факела» много хороших футболистов, некоторые из которых имеют приличный опыт выступления в РПЛ. Например, защитник Сергей Брызгалов, поигравший за «Спартак», «Анжи» и «Урал». Или экс-защитник «Локомотива» и «Ниццы» Неманья Пейчинович. Или не так давно игравший за «Крылья Советов» Павел Яковлев.

Впрочем, у Самары состав мощнее. И последние результаты команды выглядят более весомыми.

В первом круге команды разошлись миром 1:1. На гол Ивана Сергеева воронежцы ответили точным попаданием Максима Максимова на последней минуте основного времени матча. В этот раз «Крылья» наверняка не упустят победу. Самарцы сильнее «Факела», они играют при своих трибунах и у волжан прекрасное настроение после затяжной серии побед.

Матч пройдет на стадионе «Солидарность Арена». Сразу после игры состоится поединок «Крыльев» и команды блогеров «Амкала».