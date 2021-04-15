Загадка дыры: вспоминаем самые грандиозные провалы на дорогах Самары

Этой весной в яму с кипятком угодил Land Cruiser Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре открылся очередной сезон эпических провалов или, как говорят местные, началось нашествие асфальтовых червей. 10 апреля дорога разверзлась на улице Венцека под колесом грузовика — причем, по снимку видно, что для транспортного средства все могло закончиться очень плохо. Потом зависла над ямой «десятка» на Стара-Загоре. Пришлось ее убирать с помощью крана. Наконец, 14 апреля на улице Аминева колесом в импровизированный горячий фонтан угодил внедорожник.

Эти события побудили нас вспомнить столь типичные для Самары последних 10 лет случаи, когда почва буквально уходила из под ног и колес.

Происшествие повлекло смерть водителя Фото: Архив "КП"

Одна неделя в августе 2011-го запомнилась тремя провалами. Причем, первый из них привел к смерти человека. На проспекте Ленина случилась коммунальная авария, из-за которой на дороге образовалась глубокая яма, а сильный ливень скрыл масштабы проблемы. В ловушку угодил автомобиль Hyundai. Свидетель происшествия успел вытащить из салона пожилого водителя, но сердце пенсионера не выдержало — пострадавший скончался по дороге в больницу.

Вскоре после той трагедии в центре города провалился КамАЗ, ехавший чинить дорогу. А буквально в нескольких кварталах в тот же день над пропастью зависла на бампере «Калина».

После этого инцидента власти Самары решили купить весы для грузовых машин Фото: Архив "КП"

Именно в результате тех событий «асфальтовый черви» Самары превратились в локальный мем. В 2011-м они атаковали еще не раз. Например, 19 сентября на улице Самарской (на который, по иронии, велись ремонтные работы) ниже уровня дороги оказались пассажирская «Газель» и несколько иномарок.

Были и случаи, когда загадочные дыры не пытались поглотить автомобили, а вредили другим образом. Например, на Молодогвардейской, опять же из-за коммунальной аварии, в сентябре 2011-го хлестал горячий гейзер, который серьезно повредил стоящую не совсем поблизости «Калину».

Тот самый мем про "Калину" Фото: СОЦСЕТИ

«Калинам» в Самаре вообще не везет. Весной 2013-го машина этой модели рухнула в яму с кипятком во дворе проспекта Кирова. Так появился мем «как варят компот из Калины в Самаре». Он мог бы быть забыт, да только в 2019-м ситуация повторилась. Разве что на сей раз горячей воды в провале не было. К счастью. Потому что в противном случае водитель-студент и пассажирка могли не спастись.

Следующий громкий инцидент произошел осенью 2016 года. Примечательно в нем было то, что, во-первых, в яму с кипятком угодили сразу два автомобиля. Во-вторых, ЧП случилось вблизи того злополучного места, где погиб человек в 2011-м.

ЧП нередко случаются на проспекте Ленина или поблизости Фото: Архив "КП"

Весной 2018-го злые дорожные силы пытались сорвать Чемпионат Мира. В апреле того года асфальт провалился посреди новой улицы Арена 2018. Дыру оперативно заделали, но самарцы не на шутку встревожились насчет состояния дорог и даже провели несколько акций, чтобы привлечь внимание к их состоянию. Как видим, это не помогло.

Акции не помогают спасти Самару от "асфальтовых червей" Фото: Архив "КП"

Если серьезно, то никакой загадки дыры в Самаре нет. Провалы связаны с прорывами водопроводов и теплотрасс, из-за которых происходит размывание грунта. Коммунальщикам часто приходится иметь дело с последствиями некачественной работы их предшественников, живших поколения назад. Впрочем, автолюбителям от понимания причин происходящего лучше не становится.

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