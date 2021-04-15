3300 ламп на гектар: В Самаре показали, как увеличивают урожай простым освещением

В «Тепличном» сейчас два гектара теплиц, оборудованных по последнему слову сельскохозяйственной науки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не удобрения, а технологии

Вкусные овощи и зелень, выращенные в АО «Тепличном»,самарцы привыкли видеть на своем столе круглый год. И, несмотря на это, некоторые скептики считают, что вырастить не в сезон «здоровые», не напичканные нитратами плоды практически невозможно. Но производители в качестве своей продукции не просто уверены, но и легко могут его подтвердить.

- Каждые две-три недели мы проходим через процедуру добровольной сертификации. Наши огурцы, помидоры и другие овощи абсолютно безопасны. И такой результат достигается не внесением тонн удобрений, а применением самых современных технологий растениеводства и контролем качества на всех этапах производства, - рассказывает генеральный директор АО «Тепличный» Михаил Фаерман.

На первых двух оборудованных светильниках участках урожай вырос с 500 тонн до 800 с гектара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Никаких ядов

На территории «Тепличного» уже не встретишь сотрудников с тяпкой и лопатой.

Здесь чисто и красиво, а сам процесс овощеводства максимально автоматизирован. В хозяйстве 16 современных теплиц.

- У меня есть удаленный доступ к управлению всеми теплицами. Могу запустить капельный полив, контролировать и регулировать температуру и влажность, или открыть форточки из любой точки земного шара: все необходимое оборудование у нас есть, - по праву гордится главный инженер АО «Тепличный» Виталий Ивлеев.

Главный инженер АО «Тепличный» Виталий Ивлеев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С болезнями и вредителями – а их появление в благоприятных условиях теплиц почти неизбежно – тоже борются современными способами. Чтобы обезвредить тлю, клещей, белокрылок используются научные разработки на основе биометодов, а не яды. В собственной биологической лаборатории выращиваются энтомофаги: почти невидимые глазу насекомые. Их работа – уничтожать вредителей, не оставляя ни малейшего следа на урожае: он абсолютно безопасен для человека и животных.

Контролировать и регулировать температуру и влажность, открыть форточки можно из любой точки земного шара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Видно издалека

Развитие – процесс непрерывный. Во всяком случае, если предприятие хочет оставаться лидером в своей сфере. Именно таким и является АО «Тепличный», где уже стартовал новый этап модернизации производства.

- Осенью и зимой в нашей стране короткий световой день. Пик приходится на 22 декабря. А ведь всему живому нужен свет. Если его нет, получить хороший урожай невозможно. Нет света – не летают пчелы, нет опыления, а, значит, нет урожая. Поэтому наши теплицы оборудуются специальными лампами, чтобы собирать как можно больше овощей и зелени на протяжении максимального временного периода. В искусственно освещенных теплицах мы получаем продукцию с октября по июнь, а в других первый урожай собираем в конце марта, - объясняет Михаил Фаерман.

Сначала установят светильники в теплицах, затем предстоят уличные работы – надо будет протянуть два высоковольтных кабеля, установить подстанцию, чтобы питать светильники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы озарить один гектар нужно 3300 ламп. Мощность каждой - 600 ватт каждая, а общая – более двух мегаватт в час. В «Тепличном» сейчас два гектара теплиц, оборудованных по последнему слову сельскохозяйственной науки. Сейчас рабочие приступили к работам на еще одном участке.

- Это эффективно, - продолжает генеральный директор предприятия. –На первых двух оборудованных светильниках участках урожай вырос с 500 тонн до 800 с гектара. Поэтому мы решили продолжить эту работу. Идем в ногу со временем. «Тепличный» издалека видно. Мне знакомые летчики рассказывали, что «Тепличный» в темноте для них служит дополнительным ориентиром в полете.

В прошлом году в «Тепличном» построили собственную котельную. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для России это не новая технология, но в Самарской губернии «Тепличный был первым». Оснащение еще одной теплицы лампами займет несколько месяцев. 3300 ламп и монтаж будут стоить порядка 50 миллионов рублей. Возрастут и затраты на электричество. Но руководство «Тепличного» четко понимает - это инвестиции в будущее. Ранее на предприятии применялись электронные светильники. Сейчас – электромагнитные, но то того же производителя - Кадошкинского электротехнического завода.

Всему живому нужен свет. Если его нет, получить хороший урожай невозможно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Все делаем собственными силами. Задействовано пять монтеров. Сначала установят светильники в теплицах, затем предстоят уличные работы – надо будет протянуть два высоковольтных кабеля, установить подстанцию, чтобы питать светильники. Гореть они будут в зависимости от цикла жизнедеятельности растений. В среднем, 20 часов в сутки. Это нужно, чтобы растение накопило определенный запас энергии и принесло здоровый, качественный урожай. Искусственное освещение заменяет собой солнечный свет, дает растению необходимые силы, - говорит главный инженер.

В работе задействовано пять монтеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Своими силами

В прошлом году в «Тепличном» построили собственную газовую котельную.

- На протяжении всех 70-ти лет своего существования мы топились от Безымянской ТЭЦ, - рассказывает главный инженер Виталий Евлеев. – Но случается, что нам нужно дополнительное отопление. Как, например, в особенно холодные зимние дни, или ранней осенью и поздней весной, когда температура воздуха падает, а центральное отопление уже отключено. Выручает своя котельная.

Надо будет протянуть два высоковольтных кабеля, установить подстанцию, чтобы питать светильники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мощности котельной – 75 мегаватт - хватит, чтобы отапливать весь «Тепличный» круглогодично, в любой момент времени при самых сильных морозах – до 35 градусов .

Сейчас установлено пять котлов, есть возможность для установки шестого. Их можно включать все вместе или по одному, в зависимости от того, какому объекту нужно дополнительное тепло. В общем, система очень гибкая. Котельная включается и отключается по мере необходимости. Кстати, работа ее также не требует присутствия человека .

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