Самарские бабушки вышли в онлайн

Компании «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» решили помочь пожилым гражданам стать онлайн и закупили для них специальные ТВ-приставки

В Самаре продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Из соображений безопасности им можно выходить на улицу только в случае необходимости – дойти до магазина, до поликлиники, погулять с домашними животными или заняться спортом на улице. Есть еще обязательства по оплате коммунальных платежей. И хотя сделать это сегодня можно дистанционно, к сожалению, не у всех пожилых людей есть компьютер, ноутбук или смартфон. Компании «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» решили помочь пожилым гражданам стать онлайн и закупили для них специальные ТВ-приставки, которые можно подключить к телевизору. Главное, чтобы дома был интернет.

Онлайн в тестовом режиме

В Центре социального обслуживания населения провели обучение пожилых граждан, как пользоваться новыми приставками. Закуплено 50 устройств, которые передадут в пользование тем, кто заранее записался. С каждым проведут обучение, как пользоваться устройством.

ТВ-приставка работает, если в квартире есть интернет, и позволяет общаться с родственниками и друзьями, посещать интересующие сайты, смотреть различные трансляции. Так, во время обучения была продемонстрирована запись курсов по дыхательной гимнастике. Пенсионеров также заинтересовала возможность дистанционной консультации с врачами.

Пользоваться приставкой удобно – у нее имеется небольшая клавиатура, мышка и камера. Такая приставка способна полностью заменить собой компьютер и сделать максимально доступными существующие онлайн-сервисы поставщиков коммунальных услуг.

- Пенсионеры все чаще выбирают дистанционный формат работы с энергокомпанией. Это быстро, удобно и максимально безопасно! С начала пандемии прирост пользователей онлайн-сервисов компании достиг почти 70%, и значительная доля «новичков» - это именно пожилые и маломобильные граждане, - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Сегодня клиенты компании могут, не выходя из дома, уточнить имеющуюся задолженность, произвести оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, а также передать показания приборов учета. Кроме того, в личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс» сохраняется история показаний, можно посмотреть и проанализировать, сколько потреблялось за минувшие отчетные периоды.

Установить помогут волонтеры

Поскольку не все из участников проекта являются продвинутыми пользователями, с установкой и подключением оборудования им помогут волонтеры. Валентина Михайловна Прокофьева рассказала, что рада такой возможности. Она отметила, как важно, что волонтеры придут от хорошо знакомой организации, а значит, можно не опасаться мошенников, которые сейчас часто являются к пожилым гражданам под видом добровольцев и представителей различных инстанций.

- Я, конечно, возьму приставку и с большим удовольствием буду ею пользоваться. К тому же, очень удобно, что эта приставка поможет передавать данные счетчика горячей воды. Не нужно будет идти в офис обслуживания и стоять в очереди, - поделилась Валентина Михайловна.

- Онлайн-сервисы – это самый безопасный и комфортный канал связи с энергокомпанией, - отметил Александр Гречиха. – Для удобства клиентов мы подготовили подробную инструкцию по дистанционному обслуживанию и распространяем ее среди жителей.

С помощью приставки можно будет просматривать онлайн-лекции и выходить на связь с врачом.