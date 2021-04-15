«Ты педофил? Нет!»: кого поймали за надругательство над семилетней девочкой в Тольятти

Антон уже дал признательные показания Фото: СОЦСЕТИ

Нашли за сутки

Жители Тольятти выдохнули с облегчением. Подозреваемого в нападении на семилетнюю девочку задержали. Сейчас молодой человек под следствием и активно общается с правоохранителями.

Напомним, что над ребенком надругались днем 13 апреля. Преступник забежал за школьницей, возвращавшейся с дополнительных занятий по вокалу, в подъезд дома на улице Юбилейной, заманил ее на общий балкон и там совершил насильственные действия сексуального характера. Злодей скрылся, а родители потерпевшей обратились в полицию.

Камеры наружного наблюдения запечатлели лицо обидчика малышки. Ориентировки тут же разлетелись в социальных сетях. Силовики активно вели поиски этого человека. В течение суток оперативникам удалось его найти.

Сейчас молодой человек находится в изоляторе Фото: СОЦСЕТИ

— Сотрудники уголовного розыска поймали 22-летнего Антона В. Он не судим, нигде официально не работает. Молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Странный, но адекватный

Антон проживает в Автомобильной столице вместе со своим братом. По словам местных жителей, проблемы с головой у парня действительно наблюдались.

— Это заметно и по манере общения, и по внешности. Он выглядит странно, но вполне адекватный, увлекается компьютерными играми, в интернете много сидит. Столько страниц «ВКонтакте» сменил уже и везде всегда активно делился ссылками всякими. Таких пристрастий, конечно, за ним не наблюдал никогда, — поделился с «КП-Самара» знакомый фигуранта Алексей Иванов (личные данные изменены).

В социальных сетях даже есть видео с Антоном, где его он дает решившим пошутить над ним приятелям интервью. Обращает на себя внимание один вопрос, актуальный ввиду последний событий:

— Ты педофил?

— Нет!

Как стало известно журналистам «Комсомолки», задержанный уже дал признательные показания. Его также опознали свидетели. Изъята для экспертиза одежда, в который находился нападавший.

Подозревамый активно пользовался социальными сетями Фото: СОЦСЕТИ

— По части 4 статьи 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера» — возбуждено уголовное дело . В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения, — сообщили в СУ СК России по региону.

Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в деле могут появиться новые эпизоды. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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