Две сотни новых больных и круглосуточные прививки: что творит коронавирус в Самарской области 16 апреля

Число новых заболевших по-прежнему достигает почти двух сотен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не сдает позиции. Число новых заболевших по-прежнему приближается к двум сотням, практически каждый день регистрируются смерти самарцев от COVID-19. В то же время растет число привитых от коронавируса, а региональные власти продлевают действующие ограничения. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 16 апреля 2021 года.

Не обошлось без жертв

За минувшие сутки в Самарской области было подтверждено 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 54 в Самаре, 45 в Тольятти, 15 в Чапаевске, 10 в Сызрани, по 6 – в Волжском районе и Похвистнево. Подавляющее большинство новых заболевших обнаружили среди пациентов с диагнозами ОРВИ и пневмония, еще 14 внешне были совершенно здоровы.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 58709 человек.

К сожалению, не обошлось без новых жертв. За минувшие сутки коронавирус в Самарской области забрал 15 жизней. Все погибшие были старше 55 лет и страдали сопутствующими заболеваниями. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса в регионе скончались 1295 человек.

Прививки - круглосуточно

Для борьбы с распространением коронавируса в Самарской области продолжается масштабная вакцинация. Прививки сделали уже почти 230 тысяч жителей области, из них более 149 тысяч получили второй компонент вакцины. Сделать прививку можно в 164 прививочных пунктах, из которых 19 мобильных. А 13 апреля на базе Самарской городской больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125 был открыт круглосуточный прививочный пункт. Это сделано для удобства жителей, которые хотели бы сделать прививку от коронавирусной инфекции, но их рабочий день продолжается допоздна. Теперь они могут вакцинироваться поздно вечером или рано утром.

Руководитель информационного центра оперштаба по коронавирусу Николай Ренц призвал жителей региона не ослаблять бдительность и соблюдать существующие ограничительные меры несмотря на теплую погоду.

- Солнце и хорошая погода - не повод забывать об осторожности. За месяц количество россиян, заболевших британским штаммом, выросла с 1% до 10% . А значит, инфекция угрожает и тем, кто уже переболел, - подчеркнул Николай Ренц. - Только прививка обеспечивает наиболее широкий иммунный ответ на мутации COVID-19.

Напомним, в Самарской области коронавирусные ограничения продлили до 28 апреля. Они касаются жителей старше 65 лет, для них по-прежнему действует режим самоизоляции. Ограничено также проведение спортивных мероприятий – число посетителей не должно превышать 50 % от общей вместимости спортобъекта.