«По полям разбросан мусор и сливают канализацию»: жители поселка под Самарой отчаялись избавиться от незаконной свалки

Кучи мусора не радуют местных жителей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В поселке Черноречье под Самарой разгораются страсти вокруг незаконной свалки. Как пожаловались в редакцию «КП-Самара» местные жители, поля вокруг села усеяны мусором. На этих свалках кормятся стаи одичавших собак, создавая угрозу безопасности людей. Масла в огонь подливают ассенизаторские машины, которые сливают содержимое прямо в поля около поселка. Впрочем, местные власти уверяют, что ситуация под контролем, а в возникновении мусорных гор виноваты сами местные жители и заезжие дачники.

«Свалка растет год от года»

- Когда-то здесь было очень красиво, поля вокруг, чистота - а сейчас пластик, битые бутылки и даже мебель, - сокрушается местная жительница Наталья. - На окраине Черноречья, по дороге на кладбище, в районе старой фермы и нелегального карьера регулярно сбрасывается бытовой мусор - от биологического до полиэтилена, мебели, всего что угодно. Все это регулярно горит, мусор привлекает стаи бродячих собак. Также есть аналогичная огромная свалка между Черноречьем и Чапаевкой - она тоже разлетается по всем окрестностям. Свалкам уже как минимум лет пять, их не убирают, они только растут, становится больше год за годом. Мусорят не только жители, но и ассенизаторы – они сливают содержимое бойлеров с канализационными отходами прямо в поля. Мы боимся выступать публично – у нас за такое могут и дом поджечь. Но и терпеть подобную ситуацию дальше уже невозможно.

Мусор выбрасывают прямо у дороги. Фото: предоставлены "Комсомолке"

«По документам никаких свалок нет»

На предоставленных местными жителями фото действительно видны залежи мусора, которые явно пролежали на месте не одну неделю. Однако власти уверяют, что никаких жалоб ни в администрацию поселения, ни в районные органы управления не поступало.

- Жалобы от жителей села Черноречье о загрязнении территории около села, о несанкционированных свалках в местном карьере, в овраге и полях вдоль дорог в администрацию района не поступало, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в администрации Волжского района. – В настоящее время в инспекции по охране окружающей среды на рассмотрении находится жалоба гражданина на действия соседей по земельному участку в части размещения строительных отходов. Однако это гражданско-правовые отношения, споры по которым решаются в суде.

Власти заверили, что ведут реестр несанкционированных свалок, находящихся на территории Волжского района. По этому документу незаконные скопления мусора в Черноречье отсутствуют.

- Черноречье – одно из быстро развивающихся поселений, здесь идет активная застройка частными домами. При этом возможно образование строительного мусора. Однако после окончания строительных работ собственники убирают этот мусор за собой, - уверены в администрации. – Но мы регулярно проводим выездные обследования территории для выявления и устранения нарушений природоохранного законодательства. При обнаружении навалов мусора выделяются средства и принимаются меры для их ликвидации.

Местные жители уверяют, что свалка в нелегальном карьере существует уже несколько лет. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Поставили знаки, но их игнорируют»

В администрации самого села про существование свалки все-таки вспомнили. Правда, не сразу.

- У нас ведется постоянная работа по выявлению несанкционированных мест скопления мусора, - заявили журналисту «Комсомолки» в БУ «Чернореченское». – Чаще всего они появляются весной. Как только мы обнаруживаем подобные места, сразу передаем информацию регоператору, и тот оперативно их устраняет. Сейчас у нас никаких жалоб нет, свалок тоже.

Правда, когда в администрации села увидели предоставленные редакции фото, то все-таки вспомнили про как минимум одно проблемное место в окрестностях поселка.

- В окрестностях поселка действительно есть гора, в ней карьер и рядом полуразрушенная ферма, и действительно недобросовестные местные жители вывозят туда свой мусор, - посетовали в администрации. – Мы уж все предупреждающими знаками уставили, говорим, что так делать нельзя, но толку мало, их просто игнорируют. Пытались отследить, кто мусорит, в прошлом году составили два протокола, в итоге эти люди сразу забрали свой мусор и увезли его обратно. Но в основном мусорят не местные жители, а заезжие дачники или просто те, кто проезжает мимо.

В администрации села заверили, что съездят на место.

- Если там действительно окажется мусор, хозяина которого установить не удастся, то мы направим заявку в «ЭкоСтройРесурс» на устранение свалки, - пояснили в администрации.

На свалке оказались не бытовые отходы, а строительный мусор. Фото:% предоставлено "Комсомолке"

«Строительный мусор – дело местных властей»

В «ЭкоСтройРесурс», однако, заявили, что устранение свалки строительного мусора не относится к компетенции регоператора. После запроса «КП-Самара» специалисты регоператора выехали в Черноречье и осмотрели территорию. Выводы оказались неутешительными.

- С января 2019 года по 15 апреля 2021 года на территории Черноречье было ликвидировано три места несанкционированного размещения отходов. Сейчас выявлено еще шесть таких точек, -пояснили журналисту «КП-Самара» в «Экостройресурс». – Специалисты выезжали на место, чтобы определить объемы свалок и морфологический состав. В результате осмотра выявлены множественные навалы отходов смешанного типа, не относящихся к твердым коммунальным отходам (бой кирпичной кладки, отходы теплоизоляционных материалов, отработанные шины, шифер, навоз). По закону ликвидация таких свалок - обязанность не регоператора, а муниципальных властей. На данный момент мы уже направили уведомления об обнаружении мест несанкционированного размещения в адрес администрации Черноречья и Волжского района. Их задача - принять меры административного реагирования в отношении собственника земельного участка.

В компании подчеркнули, что у сельчан есть все возможности для того, чтобы распрощаться с отходами цивилизованно: на территории села оборудовано 7 контейнерных площадок, а также установлен бункер для накопления крупногабаритных отходов объемом 28 кубометров. Мусор отсюда вывозится каждый день.

Канализацию вывозят частники

Отдельная тема – недобросовестные ассенизаторы, сливающие содержимое бойлеров прямо в поля – видимо, чтобы не платить за утилизацию на очистных сооружениях. Официально вывозом жидких коммунальных отходов в Черноречье занимается местный МУП «Юбилейный». Однако выяснилось, что все не так просто.

- У нас всего одна машина, она возит отходы строго на очистные сооружения - на ней установлен ГЛОНАСС, все отслеживается, - заверили журналиста «КП-Самара» в МУП «Юбилейный». – К тому же мы обслуживаем только детский сад, школу и несколько многоэтажек. Канализационные отходы из кварталов с частными домами вывозят ассенизаторы-частники, в селе работает несколько таких компаний. Кто из них может сливать отходы в поле – мы не знаем.

Похоже, что без вмешательства правоохранителей, которые привлекли бы нарушителей к ответственности, ситуация вряд ли разрешится. Редакция «КП-Самара» отправила запросы в минприроды, прокуратуру «Самарской области и межрайонную природоохранную прокуратуру, однако на момент публикации материала ответы от этих ведомств получить не удалось.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

КСТАТИ

По данным регоператора, на начало 2019 года в регионе было зафиксировано 984 места несанкционированного размещения отходов. За два года работы удалось ликвидировать более 700 из них.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если вы обнаружили несанкционированную свалку

- направить письмо, заполненное в свободной форме, на электронную почту регионального оператора mail@ecostr.ru,

- в письме указать координаты места и приложив фотографии

- после получения обращения специалисты отдела контроля и экологического управления выезжают по заявленному адресу, чтобы проверить информацию. Там они фиксируют виды отходов и географические координаты.

- дальше начинается работа по выявлению собственника земельного участка, который обязан ликвидировать свалку, образованную на участке. Затем в его адрес направляется уведомительное письмо. Если в течение 30 дней собственник не справляется с этой задачей, регоператор своими силами убирает свалку, после чего обращается в суд за возмещением затраченных средств от собственника земли.