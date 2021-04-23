"Крылья Советов" после выхода в финал Кубка России по футболу возвращаются к ФНЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Шинник» — «Крылья Советов» — 0-4.

«Шинник» и «Крылья Советов» 24 апреля 2021 года играют в Ярославле в рамках 38-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Большинство экспертов уверены, что это будет легкая прогулка для самарцев. Делимся прогнозом на поединок.

Хозяева уже вылетели из ФНЛ. Они находятся на последнем месте и не смогут добраться до спасительной зоны. Коллектив Александра Побегалова в крайних турах перестал много пропускать, но с забитыми мячами у них не очень хорошо. Самым опасным игроком «Шинника» можно назвать опытнейшего Эльдара Низамутдинова. 39-летний форвард забил 9 мячей в этом сезоне.

«Крылья Советов» вышли в финал Кубка России по футболу. Их сейчас обсуждает вся страна. Команда потратила много эмоций в Грозном, но ситуация у нее в любом случае приятнее, чем у принимающей стороны. Болельщики вправе ждать голов от Ивана Сергеева — лучший бомбардир лиги в прошлом туре не забил и наверняка намерен исправить такое положение дел. Есть у «КС» и много других футболистов, которые способны доставить неприятностей сопернику.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Средний коэффициент на «Крылья Советов» — 1,30. На ничью — 5,35. На «Шинник» — 11.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым из Санкт-Петербурга. Он даст стартовый свисток в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому) в субботу 24 апреля. Матч покажут в «Яндекс.Эфире». Следите за трансляцией на сайте «КП-Самара».