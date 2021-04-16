Взрыв газа на Дыбенко в Самаре: людей эвакуировали, есть пострадавший

В жилой квартире взорвалась плита Фото: ПСО Самара

Около 23:00, 15 апреля 2021 года, в Советском районе Самары, на улице Дыбенко, 118, произошел хлопок бытового газа. От взрывной волны в квартире выбило окна. Как сообщили КП-Самара в городском поисково-спасательном отряде, пострадал 47-летний хозяин квартиры.

- В результате происшествия погибших нет, пострадал мужчина 1974 года рождения. Его госпитализировали в больницу Пирогова, - рассказали журналисту КП-Самара в ПСО Самары.

Пострадал хозяин квартиры Фото: ПСО Самара

По предварительным данным, произошел хлопок в газовой плите без последующего горения. В результате ЧП, в квартире выбило оконные конструкции на балконе и в комнате. Осколки стекол и части рам повредили стоящие внизу автомобили Лада Гранта и Форд Фокус.

От взрывной волны выбило стекла Фото: ПСО Самара

- Несущие конструкции не повреждены, расселения жильцов не требуется, - сказали в экстренной службе.

Выбитые окна упали на припаркованные внизу автомобили Фото: ПСО Самара

Спасатели в целях безопасности эвакуировали 45 человек, проживающих в доме. Среди них были четверо детей. Несмотря на то, что время уже было позднее, люди в этот момент занимались своими домашними делами. Одна из жительниц дома рассказала, что испытала во время хлопка.

- Грохнуло так, что уши заложило. Потом я услышала звон стекла, бьющегося об асфальт, - рассказывает о той ночи корреспонденту КП-Самара самарчанка.

По словам женщины, спасатели приехали быстро. Жильцов эвакуировали на улицу, было несколько детей, которые сильно испугались. Спасатели вместе с полицейскими осматривали конструкции на повреждения, через некоторое время жильцам разрешили вернуться в квартиры.

- Внизу машины сильно повредило, я не уверен, но вроде даже лобовое треснуло. Из соседних домов люди тоже на улицу выбежали, не поняли даже сразу, что произошло, - говорит один из жильцов дома.

О причинах взрыва газа на Дыбенко пока официально не сообщается. Вероятно, что были нарушены правила эксплуатации газовых приборов. В настоящее время в обстоятельствах разбираются правоохранители.

КП-Самара будет следить за обновляющейся информацией по ЧП.

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